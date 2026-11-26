Le sommet historique qui a réuni, le 19 novembre 2026 à Shenzhen, les présidents américain Donald Trump, chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine ne saurait être considéré comme une simple rencontre diplomatique entre trois chefs d'État. Il intervient à un moment charnière de l'histoire des relations internationales, marqué par la multiplication des conflits, la recomposition des alliances, les rivalités économiques et l'accélération sans précédent des mutations technologiques.

Cette rencontre entre les dirigeants de trois grandes puissances militaires, nucléaires et économiques soulève une interrogation fondamentale : assistons-nous aux prémices d'un nouvel ordre mondial, dans lequel les principales puissances chercheraient à redéfinir leurs rapports de force et leurs zones d'influence ?

Quel avenir se dessine pour l'Europe ? Quel sera le sort de l'Ukraine et de l'Iran ? L'Afrique continuera-t-elle à subir la compétition internationale pour ses ressources ou parviendra-t-elle à devenir un véritable pôle de puissance économique ? Mais une question nous concerne plus directement : quelle place la Tunisie entend-elle occuper dans ce monde en pleine transformation ?

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Car l'enjeu, pour notre pays, n'est pas seulement de comprendre les changements qui s'opèrent à Washington, Pékin ou Moscou. Il est surtout de déterminer comment transformer ces bouleversements en opportunités économiques, industrielles et stratégiques au service de notre souveraineté nationale.

Shenzhen : un dialogue stratégique ou les prémices d'un nouveau partage des influences ?

La rencontre de Shenzhen a placé au coeur des discussions plusieurs questions majeures : la stabilité stratégique internationale, la maîtrise des risques nucléaires, les tensions géopolitiques, les approvisionnements énergétiques et l'avenir de certaines institutions internationales.

Si ce sommet constitue un événement diplomatique majeur, il n'a cependant débouché ni sur un accord global concernant la guerre en Ukraine, ni sur un règlement définitif de la question iranienne, ni sur un partage officiellement établi des zones d'influence.

Son importance réside ailleurs : dans la volonté des trois puissances de maintenir un dialogue direct à une époque où le coût d'une confrontation générale pourrait devenir insupportable pour l'économie mondiale et la sécurité internationale.

Les États-Unis conservent une puissance financière, militaire et technologique considérable, mais ils doivent désormais composer avec l'ascension économique et industrielle de la Chine. Pékin, de son côté, entend consolider son rôle dans le commerce mondial, développer ses capacités technologiques et préserver les conditions nécessaires à sa croissance.

Quant à la Russie, malgré les sanctions et les conséquences économiques de la guerre, elle demeure une puissance nucléaire et énergétique incontournable dans les équilibres stratégiques internationaux. Une nouvelle réalité semble ainsi se dessiner : les grandes puissances peuvent être profondément rivales tout en reconnaissant la nécessité d'éviter une confrontation directe aux conséquences potentiellement catastrophiques.

Cela pourrait favoriser une diplomatie fondée sur des arrangements partiels, des négociations sectorielles et une gestion permanente des rivalités. Il serait néanmoins prématuré d'y voir la naissance d'une entente durable entre Washington, Pékin et Moscou.

L'Ukraine : l'avenir de la sécurité européenne en question

Depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne en février 2022, l'Ukraine est devenue l'un des principaux foyers de confrontation géopolitique entre la Russie et les puissances occidentales.

Au-delà des questions territoriales, ce conflit engage l'avenir de l'architecture de sécurité européenne, les relations entre Moscou et l'Otan ainsi que la capacité de l'Europe à définir ses propres orientations stratégiques.

Toute solution durable devra prendre en considération plusieurs éléments essentiels : la cessation des hostilités, les questions territoriales, les garanties de sécurité, la souveraineté ukrainienne, la reconstruction du pays et la définition de nouvelles relations entre la Russie et ses voisins européens.

Plusieurs scénarios restent envisageables, allant d'un règlement négocié à un cessez-le-feu prolongé sans accord définitif, voire à la poursuite du conflit.

Mais le véritable danger serait de voir l'avenir sécuritaire de l'Europe discuté essentiellement entre grandes puissances, sans participation suffisante des Européens et surtout sans que l'Ukraine puisse pleinement prendre part aux décisions concernant son propre avenir.

La question devient alors incontournable : l'Europe sera-t-elle capable d'assumer davantage sa sécurité et son autonomie stratégique, ou continuera-t-elle à dépendre principalement des choix américains ?

L'issue de la guerre en Ukraine ne déterminera pas uniquement le destin d'un pays. Elle contribuera à façonner les équilibres politiques et militaires du continent européen pour plusieurs décennies.

L'Iran et le Moyen-Orient : entre compromis diplomatique et risques de confrontation

Le dossier iranien demeure l'un des plus complexes de la géopolitique contemporaine.

Il dépasse largement la seule question du programme nucléaire. Il concerne également la sécurité du Golfe, les relations avec les États-Unis et l'entité sioniste, les équilibres régionaux ainsi que la protection des voies maritimes indispensables au commerce international. La position géographique de l'Iran, notamment à proximité du détroit d'Ormuz, lui confère une importance stratégique majeure dans les marchés mondiaux de l'énergie.

Une aggravation des tensions dans cette région pourrait entraîner une hausse des coûts du pétrole, du gaz, du transport maritime et des assurances, avec des conséquences directes sur les économies importatrices, notamment celles d'Afrique du Nord.

Rien ne permet d'affirmer que les grandes puissances se seraient entendues sur l'avenir politique de l'Iran. Leurs intérêts peuvent converger sur la nécessité d'éviter une guerre régionale généralisée et de limiter la prolifération nucléaire, mais leurs approches demeurent différentes. L'avenir reste donc ouvert entre négociations, arrangements sécuritaires partiels et poursuite des tensions.

Pour les pays arabes, cette situation rappelle une exigence fondamentale : la sécurité régionale ne peut dépendre exclusivement des compromis élaborés par des puissances extérieures. Elle doit également reposer sur une coopération régionale respectueuse de la souveraineté des États, de la stabilité économique et des intérêts des peuples.

Le nouvel ordre mondial : la puissance ne se mesure plus uniquement par les armes

Le monde est entré dans une époque où la supériorité militaire, bien qu'essentielle, ne suffit plus à garantir la domination économique ou politique.

La véritable puissance repose désormais sur une combinaison de facteurs : la maîtrise technologique, la capacité industrielle, l'indépendance énergétique, les ressources financières, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les minerais stratégiques et le contrôle des chaînes d'approvisionnement.

Les États-Unis disposent toujours d'atouts considérables : la place internationale du dollar, leurs marchés financiers, leurs entreprises technologiques, leurs universités et leurs alliances militaires. La Chine s'est imposée comme une puissance manufacturière et commerciale de premier plan, capable de mobiliser des investissements massifs dans les infrastructures, les technologies et l'industrie.

La Russie conserve un poids militaire et nucléaire majeur ainsi que d'importantes ressources naturelles, malgré les difficultés économiques auxquelles elle est confrontée. Mais réduire le monde à ces trois puissances serait une erreur stratégique.

L'Inde, le Japon, l'Union européenne et plusieurs puissances régionales disposent également de moyens économiques, scientifiques et diplomatiques capables d'influencer les équilibres internationaux.

Le monde de demain pourrait ainsi évoluer vers une multipolarité complexe, dans laquelle les alliances seraient davantage déterminées par les intérêts économiques, les technologies et les besoins stratégiques que par des appartenances idéologiques figées.

Dans cette nouvelle configuration, les pays qui ne produisent pas, n'innovent pas et ne valorisent pas leurs compétences risquent de subir une dépendance croissante. La souveraineté politique ne peut être durable sans une véritable souveraineté économique, industrielle et technologique.

L'Europe : déclin annoncé ou nouvelle renaissance stratégique ?

L'Europe traverse une période de profondes interrogations. Elle doit faire face à une concurrence industrielle et technologique accrue, à la nécessité de renforcer ses capacités de défense, aux défis énergétiques, au vieillissement démographique et aux conséquences économiques des tensions internationales. Pour autant, annoncer son effacement serait ignorer la réalité de ses ressources.

L'Union européenne demeure l'un des principaux espaces économiques mondiaux. Elle possède des industries performantes, des institutions structurées, des universités reconnues et des capacités scientifiques considérables. Son avenir dépendra notamment de sa capacité à moderniser son appareil productif, à investir dans l'intelligence artificielle, à renforcer sa sécurité énergétique et à développer de nouvelles relations économiques avec son voisinage.

C'est précisément dans cette perspective que la rive sud de la Méditerranée acquiert une importance particulière. L'Europe a besoin de partenaires géographiquement proches, capables de participer à des chaînes de production diversifiées, de fournir des services, de développer des industries compétitives et de contribuer à la sécurité énergétique.

La Tunisie pourrait tirer profit de cette évolution. Mais sa proximité géographique avec l'Europe ne constitue pas, à elle seule, une stratégie de développement.

Encore faut-il disposer d'infrastructures modernes, de projets industriels structurants, d'un cadre réglementaire attractif et d'une administration capable de transformer rapidement les opportunités en investissements concrets.

L'Afrique : de réservoir de matières premières à puissance économique

L'Afrique occupe une place de plus en plus importante dans les stratégies des grandes puissances.

Ses ressources minières, ses potentialités énergétiques et agricoles, sa population jeune et ses besoins considérables en infrastructures en font un continent stratégique pour les décennies à venir. La Chine, les États-Unis, l'Europe, la Russie et d'autres acteurs internationaux cherchent à y consolider leur présence économique et diplomatique.

Cependant, l'avenir africain ne doit pas se limiter à une compétition étrangère pour l'accès aux ressources naturelles. Le véritable défi consiste à transformer localement les matières premières, à développer les industries nationales, à moderniser les infrastructures et à renforcer les échanges entre économies africaines.

L'Afrique ne pourra devenir un pôle de puissance durable si elle continue à exporter principalement ses richesses à l'état brut tout en important des produits finis à forte valeur ajoutée. Elle doit investir dans l'éducation, l'énergie, les transports, les ports, les technologies et l'intégration économique régionale.

La Zone de libre-échange continentale africaine représente, à cet égard, une opportunité importante, à condition que ses ambitions se traduisent par des infrastructures opérationnelles, des échanges facilités et des investissements productifs.

La Tunisie a tout intérêt à s'inscrire pleinement dans cette transformation. Elle doit considérer l'Afrique non seulement comme un marché d'exportation, mais aussi comme un espace de partenariats industriels, technologiques, financiers et logistiques.

La Tunisie : un positionnement stratégique encore insuffisamment valorisé

C'est ici que se situe, à mes yeux, l'essentiel du débat. La Tunisie bénéficie d'une situation géographique remarquable, au coeur de la Méditerranée, à proximité immédiate de l'Europe et au carrefour des espaces maghrébin, africain et méditerranéen.

Elle dispose également de compétences humaines reconnues, d'une expérience industrielle et de relations économiques historiques avec de nombreux partenaires internationaux. Pourtant, nous n'avons pas encore pleinement transformé ces avantages en puissance économique.

Car la géographie ne crée pas automatiquement la richesse. Ce sont les investissements, les infrastructures, l'industrie, la recherche, l'innovation et l'efficacité des institutions qui permettent à un pays de valoriser durablement son positionnement.

Nous devons aujourd'hui envisager une nouvelle stratégie internationale, fondée sur une ouverture équilibrée à toutes les puissances économiques. La Tunisie n'a aucune raison de s'enfermer dans une logique d'hostilité envers tel ou tel pays.

Nous devons pouvoir développer des relations constructives avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne, le Japon, l'Inde, les pays arabes et l'ensemble de nos partenaires africains. Nos relations avec l'Algérie et la Libye doivent également reposer sur une coopération renforcée, respectueuse de la souveraineté et des intérêts de chacun.

Nous ne recherchons ni la dépendance ni l'alignement automatique sur un bloc. Nous recherchons des partenariats équilibrés, créateurs de richesse, d'emplois et de valeur ajoutée.

Les investisseurs internationaux doivent trouver en Tunisie un environnement stable, transparent et prévisible. En contrepartie, les projets réalisés doivent contribuer au transfert de technologies, au développement industriel, à la formation des compétences et à l'augmentation des exportations.

Notre ambition ne doit plus se limiter à devenir un marché de consommation ou un simple territoire de transit. La Tunisie doit devenir un pays de production, d'innovation, de transformation industrielle et d'exportation.

Transformer notre position géographique en puissance économique : six priorités nationales

La Tunisie a besoin d'une stratégie nationale de développement sur cinq et dix ans, accompagnée d'objectifs précis, de calendriers d'exécution et de mécanismes d'évaluation. La première priorité concerne les infrastructures stratégiques.

La réalisation d'un port en eaux profondes, la modernisation des aéroports, le développement du réseau ferroviaire et l'amélioration des connexions logistiques entre les ports, les zones industrielles et les marchés régionaux doivent devenir des priorités économiques.

Un port moderne ne représente pas uniquement un équipement maritime. Il peut constituer le point de départ d'un écosystème industriel, commercial et logistique capable d'attirer des investissements internationaux.

La deuxième priorité concerne notre sécurité énergétique. Nous devons accélérer les projets de production électrique, développer les énergies renouvelables, moderniser les réseaux et renforcer les capacités nationales de production.

Les projets d'hydrogène vert méritent également une attention stratégique, notamment dans les régions disposant d'atouts géographiques et énergétiques, à condition de vérifier leur rentabilité, leur consommation d'eau et leurs débouchés commerciaux.

La troisième priorité consiste à construire une base industrielle plus compétitive. Les industries mécaniques, électroniques, pharmaceutiques, agroalimentaires et technologiques doivent bénéficier d'une politique cohérente d'investissement, de formation et d'exportation.

La quatrième priorité est celle de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique. Nous ne pouvons plus considérer ces technologies comme de simples instruments administratifs. Elles constituent désormais des facteurs essentiels de compétitivité, de productivité et de souveraineté.

La Tunisie doit investir dans la formation, la recherche, les centres d'innovation et les entreprises technologiques, tout en créant les conditions permettant à ses jeunes talents de développer leurs projets sur le territoire national. La cinquième priorité concerne les réformes économiques.

La modernisation du Code des investissements et du Code des changes, la simplification administrative, la réduction des délais d'autorisation et l'amélioration de l'accès au financement sont indispensables.

Il faut également reconstruire une relation de confiance entre l'État et le secteur privé.

L'État doit être un partenaire de l'investissement productif, un garant des règles et un facilitateur de projets, sans renoncer à ses responsabilités de contrôle et de protection de l'intérêt général.

Enfin, la sixième priorité concerne l'intégration maghrébine.

Nos relations avec l'Algérie et la Libye doivent évoluer vers des projets concrets dans l'énergie, l'industrie, les transports, le commerce et les services. La coopération régionale ne doit plus se limiter aux déclarations d'intention.

Elle doit se traduire par des réalisations mesurables, des investissements communs et des retombées économiques équilibrées. La Tunisie a besoin d'une nouvelle culture de l'État

Ce qui doit nous interpeller aujourd'hui n'est pas uniquement l'ampleur des transformations internationales, mais notre capacité institutionnelle à les anticiper.

Le monde évolue à une vitesse considérable.

Les décisions prises aujourd'hui dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, des technologies et de l'intelligence artificielle détermineront la place des nations dans les prochaines décennies. Nous ne pouvons pas répondre à ces défis par la lenteur administrative, la dispersion des responsabilités ou l'accumulation de projets qui demeurent pendant des années au stade des études et des autorisations.

Notre pays a besoin d'une gouvernance économique fondée sur la compétence, la responsabilité, la coordination et l'obligation de résultats. Il lui faut une équipe gouvernementale capable de conduire des réformes, de négocier des partenariats internationaux, de mobiliser les financements et d'assurer le suivi rigoureux des grands projets.

La modernisation de l'administration publique doit accompagner cette transformation. Il est également indispensable de préserver notre capital humain.

Chaque année, des compétences tunisiennes quittent le pays à la recherche de perspectives professionnelles plus favorables. Ces départs constituent un défi majeur pour notre capacité de développement.

Nos ingénieurs, médecins, chercheurs, entrepreneurs et spécialistes des nouvelles technologies représentent une richesse nationale qu'il faut mieux valoriser.

Les compétences tunisiennes établies en Europe, en Amérique, en Asie et ailleurs doivent pouvoir participer davantage à l'investissement, à la recherche, à l'innovation et au développement de leur pays d'origine. Une nation qui ne parvient pas à retenir ses talents et à mobiliser sa diaspora se prive d'un levier essentiel de compétitivité.

Sommes-nous à la veille d'un nouveau Yalta ?

La rencontre de Shenzhen rappelle inévitablement, par sa dimension symbolique, la conférence de Yalta de février 1945. À cette époque, les grandes puissances alliées avaient discuté des arrangements politiques et sécuritaires de l'après-guerre, dans un contexte qui allait profondément transformer les équilibres internationaux.

Mais le monde de 2026 n'est pas celui de 1945. Il est beaucoup plus interdépendant, plus diversifié et technologiquement plus complexe. Les puissances émergentes, les organisations internationales, les multinationales, les marchés financiers et les grandes entreprises technologiques participent désormais à la structuration des rapports de force.

Il serait donc excessif d'affirmer que Washington, Pékin et Moscou seraient en mesure de se partager définitivement la planète. En revanche, il est légitime de s'interroger sur l'émergence de nouvelles formes de concertation entre grandes puissances, particulièrement dans les domaines de la sécurité, de l'énergie, du nucléaire et des technologies stratégiques.

L'histoire nous enseigne que les nations dépourvues de vision stratégique et de capacités économiques suffisantes risquent de subir des décisions auxquelles elles n'ont pas participé. La meilleure garantie de notre indépendance ne réside donc pas uniquement dans l'affirmation de notre souveraineté. Elle réside aussi dans notre capacité à construire une économie productive, des institutions efficaces, des partenariats diversifiés et une véritable autonomie de décision.

Conclusion : le monde redessine ses équilibres, la Tunisie doit construire sa propre place

Le sommet de Shenzhen pourrait marquer le début d'une nouvelle séquence diplomatique entre les grandes puissances. Il pourrait également demeurer une rencontre importante, mais limitée dans ses résultats, tant les divergences entre Washington, Pékin et Moscou restent profondes.

Une chose apparaît néanmoins clairement : le système international traverse une période de transformation majeure. Les guerres, la compétition énergétique, la maîtrise des ressources stratégiques, l'intelligence artificielle et la réorganisation des chaînes de production modifieront profondément les rapports de force mondiaux.

Face à ces mutations, la Tunisie ne doit pas se contenter de se demander qui dirigera le monde de demain. Elle doit surtout se poser une question essentielle : quelle place voulons-nous occuper dans ce monde, et quelles décisions devons-nous prendre aujourd'hui pour devenir plus forts, plus productifs et plus compétitifs dans les dix prochaines années ?

Notre pays dispose de compétences, d'atouts géographiques, d'une histoire diplomatique et de potentialités économiques réelles. Mais ces avantages doivent désormais être traduits en une stratégie nationale cohérente, soutenue par des réformes courageuses, des investissements productifs et une coopération effective entre les secteurs public et privé.

Nous ne voulons pas d'une Tunisie dépendante des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou de l'Europe. Nous voulons une Tunisie souveraine dans ses décisions, ouverte à tous les partenaires, respectée dans ses relations internationales et forte de son économie, de son industrie et de ses compétences.

Nous ne pouvons pas demander au monde de reconnaître notre importance si nous ne construisons pas nous-mêmes les fondements de cette importance. Les grandes puissances peuvent se réunir à Washington, Pékin, Moscou ou ailleurs pour discuter des nouveaux équilibres internationaux.

Mais l'avenir de la Tunisie ne doit pas être décidé dans les capitales étrangères. Il doit se construire en Tunisie, par la volonté de son peuple, l'intelligence de ses citoyens et l'efficacité de ses institutions. Le nouvel ordre mondial n'offrira pas automatiquement une place à ceux qui attendent.

Il créera des opportunités pour les nations qui anticipent, investissent, produisent, innovent et savent défendre leurs intérêts. La Tunisie peut pleinement participer à cette nouvelle dynamique internationale.

À condition de comprendre que notre véritable force ne réside pas dans la protection d'une puissance étrangère, mais dans notre capacité à bâtir un État solide, une économie compétitive et une société qui valorise le travail, la connaissance et l'innovation.

Le monde de demain est déjà en construction. À nous de faire en sorte que la Tunisie n'en soit pas une simple spectatrice, mais une nation qui y occupe la place qu'elle aura su construire.