Tunisair a pris part aux travaux de la 58e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), tenue du 22 au 24 novembre 2026 à Libreville, capitale du Gabon. La compagnie nationale y a contribué aux débats sur l'avenir du transport aérien en Afrique.

Placée sous le thème « Vers une industrie aéronautique africaine compétitive à l'horizon 2030 », cette session a réuni des dirigeants de compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques et des représentants de l'Association internationale du transport aérien (IATA). De nombreux experts et investisseurs y ont également participé pour examiner les défis actuels du secteur et explorer les perspectives d'avenir du transport aérien sur le continent africain.

Une délégation conduite par Halima Ibrahim Khouaja

La délégation de Tunisair était conduite par Halima Ibrahim Khouaja, chargée de la gestion de la Direction générale de la compagnie et première vice-présidente de l'AFRAA.

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Tunisair a contribué aux débats sur l'avenir du secteur et a saisi cette occasion pour approfondir ses liens de coopération avec les différents transporteurs aériens, ainsi qu'avec les structures régionales et internationales. Cette participation traduit également l'engagement de la compagnie nationale à soutenir les orientations stratégiques de l'AFRAA et à défendre les intérêts des compagnies membres.

Coopération aérienne entre la Tunisie et le Gabon

En marge des sessions plénières, Halima Ibrahim Khouaja a pris part à la réunion du Comité exécutif de l'AFRAA, afin de faire avancer les dossiers prioritaires de l'organisation.

La responsable de Tunisair s'est également entretenue avec le ministre gabonais des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Manfoumbi, sur les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et le Gabon dans le domaine du transport aérien.

Marché unique, numérique et décarbonation au menu

Les débats de cette 58e Assemblée générale ont porté sur plusieurs dossiers stratégiques pour l'aviation africaine. Parmi eux figurent l'intégration du marché aérien africain, l'accélération de la transformation numérique des compagnies aériennes et la décarbonation, afin de réduire l'empreinte carbone des activités de l'aviation civile.