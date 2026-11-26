Le Club Sportif Sfaxien devra composer avec plusieurs absences à l'occasion de son rendez-vous face aux Mozambicains des Black Bulls, prévu dimanche au stade Taïeb-Mhiri. La formation sfaxienne sera notamment privée de Moumen Rahmani et Hichem Baccar, toujours indisponibles en raison de blessures qui les éloignent des terrains depuis plusieurs mois.

À ces forfaits s'ajoute celui de Rayane Derbali, victime d'une fracture au niveau de la partie inférieure de la jambe. Louay Triaï et Walid Dhouib manqueront également à l'appel après avoir contracté des blessures avec la sélection olympique.

En revanche, le staff technique pourra compter sur deux renforts de taille avec les retours de Kevin Mundiko et Jamal Mutyaba, absents lors de la précédente rencontre face à la Jeunesse Sportive d'El Omrane, disputée samedi dernier.

Pour le CSS, l'objectif sera de réussir son entrée en lice en phase de groupes de la Coupe de la CAF, avec un coup d'envoi programmé à 17 heures au stade Taïeb-Mhiri.