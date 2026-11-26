Projeté mercredi 18 novembre, au cinéma Le Rio, le premier long métrage de fiction du Libanais Cyril Aris raconte l'histoire de Nino et Yasmina, deux enfants de Beyrouth qui s'aiment, se perdent puis se retrouvent. Le film a remporté le Prix du public aux Giornate degli Autori de Venise et a été choisi pour représenter le Liban aux Oscars. Il avance sur un fil tendu entre espoir et désespoir.

Certains films commencent doucement en prenant le temps de nous installer. Celui-ci nous jette directement au coeur d'un paradoxe. Le premier plan est une naissance : un cri de bébé, une salle d'hôpital et dehors les bombes qui tombent sur Beyrouth. Au même instant, la vie arrive et la mort frappe.

D'un côté, des enfants qui ouvrent les yeux pour la première fois. De l'autre, des vies qui s'éteignent à quelques rues de là. Nino et Yasmina viennent au monde le même jour, au même endroit, dans le même bruit de guerre. Dès les premières secondes, tout est dit : ici la vie arrive mais elle arrive au milieu du danger. Personne n'a choisi de naître dans une guerre. Eux non plus.

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Enfants, Nino et Yasmina partagent tout. Leur amour naît près d'une gare abandonnée au bord de rails où plus aucun train ne passe. Ils s'y retrouvent, se confient leurs peurs et leurs secrets, se rapprochent un peu plus chaque jour. Dans ce coin oublié de la ville, ils inventent leur petit monde à eux, un refuge loin du bruit des adultes et des bombes. Ils rêvent d'ailleurs d'une vie meilleure ou simplement d'un monde merveilleux. Puis les circonstances s'en mêlent et la vie les sépare. Chacun prend sa voie.

Plus tard, le hasard les remet face à face. En un instant tout revient : les anciennes habitudes, les regards, les rires comme si le monde s'était arrêté et le temps n'était jamais passé. L'étincelle est toujours là. Entre flashbacks et moment présent, le film nous embarque dans un voyage à travers trente ans de leur vie et trente ans de l'histoire du Liban.

Une guerre aux mille visages

Le plus touchant dans ce film c'est cette question simple et douloureuse : Que fait un être humain quand il se retrouve dans une guerre qu'il n'a pas choisie ?

On peut essayer de l'ignorer par amour, par attachement à sa ville et à sa famille, par obligation ou même par responsabilité. On se dit qu'on va rester et construire quelque chose malgré tout. Mais la guerre, la crise et la politique finissent toujours par frapper à la porte.

Elles entrent dans la maison, dans le couple, dans les décisions les plus intimes. Un jour, on se retrouve face à une réalité très dure qui change tout et nous mène vers un chemin qu'on n'avait jamais imaginé. La vie est parfois injuste. Elle ne demande pas notre avis, elle impose et il ne reste qu'à apprendre à avancer avec ce qu'elle nous laisse.

Rester ou partir ? Le film ne donne pas de réponse facile. Partir n'est jamais présenté comme une solution miracle. Rester non plus. Chaque choix a un prix que la vie impose.

Le film pose ainsi beaucoup de sujets importants de ceux qui nous poussent à réfléchir longtemps après la projection. Et au coeur de ces sujets, il y a la guerre. Mais pas une seule. Il y a la guerre des bombes, bien sûr. Il y a aussi la guerre entre l'amour et l'envie de vivre, celle de quelqu'un qui refuse de mourir. Il y a également la guerre au fond de l'être, celle qu'on mène contre ses peurs et ses blessures.

Il y a la guerre du quotidien contre les conditions difficiles, l'argent bloqué, l'avenir incertain. Et il y a la guerre contre soi-même: se taire pour ne pas perdre sa place, adopter des idées qui ne ressemblent ni à nos principes, ni à notre façon de penser, et renoncer peu à peu à ses convictions, presque sans s'en rendre compte.

Des cicatrices invisibles

Yasmina est un personnage riche et complexe. Elle porte en elle son histoire, celle de sa ville et celle de ses parents séparés. Beyrouth, pour elle, c'est la ville où les forêts brûlent. La ville où l'on finit par vivre le même destin que ses parents. Alors, quand ils se marient, elle refuse d'avoir des enfants dans cette ville.

Face à elle, Nino est drôle et rêveur. Mais derrière son sourire se cache une douleur intense ancrée au plus profond de lui. Nino a perdu ses parents. Il n'a pas choisi de vivre sans eux. Il vit avec des souvenirs qui lui brisent le coeur en mille morceaux. Ça aussi c'est la guerre : tout ce qu'elle lui a volé. Pour pouvoir continuer, Nino fait comme si ses blessures n'existaient pas. Et en Yasmina il trouve son refuge, celle qui lui offre la paix au milieu du chaos.

À travers eux, le film dit une chose très juste : l'enfance ne nous quitte jamais. On grandit, on avance, mais avec des cicatrices et ce qu'on a vécu peut se transmettre en silence à ceux qui viennent après nous. Pourtant, le film n'est jamais tout noir.

Il montre comment les gens savent célébrer la vie, même dans les pires conditions. On rit, on danse, on aime au milieu des ruines. Beyrouth est filmée comme un personnage à part entière : blessée mais vivante, joyeuse et tragique à la fois. Les sujets sont posés avec subtilité entre gravité et humour, comme une comédie un peu noire. Le duo Yasmine et Nino porte cette histoire avec beaucoup de tendresse et de sincérité : on croit à leur amour du début à la fin.

Une lumière au bout du tunnel

Le récit reste simple et suit parfois des chemins connus mais le film ne laisse pas indifférent. On en sort avec une boule à la gorge et beaucoup de questions dans la tête.

On ne choisit pas où l'on naît. On ne choisit pas ses parents, ni la ville qui nous a vu grandir, ni les guerres qui frappent à notre porte. Le destin décide beaucoup de choses à notre place. Il nous réunit, nous sépare puis nous réunit encore comme s'il jouait avec nous. Comme si la vie n'avait pas d'explication et que certaines choses nous dépassaient.

C'est toute la contradiction de la vie. Elle nous blesse, nous prend ceux qu'on aime, elle nous met face à des conditions dures mais au même moment elle peut aussi nous offrir une chance : celle de rencontrer quelqu'un qui devient une raison d'avancer. Une personne qui rend le chemin moins lourd même quand tout autour s'effondre.

Le film rappelle aussi que l'amour parfois ne suffit pas. Malgré la chance, malgré la résistance, la vie peut pousser vers le même chemin celui de ceux qui n'ont plus d'autre choix que de partir. Mais il nous laisse avec une idée simple et précieuse : tant qu'il reste quelqu'un à aimer, il reste une raison de vivre.

Sur ce chemin qu'on n'a pas choisi, le film laisse toujours entrevoir un brin de lumière au bout du tunnel.