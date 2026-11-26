À quelques jours de son rendez-vous très attendu face au Club Africain, le Zamalek serait confronté à une crise financière liée au retard de paiement des salaires et des primes de match de ses joueurs.

Une situation qui aurait suscité l'inquiétude de l'entraîneur Moatamed Gamal, préoccupé par ses éventuelles répercussions sur la préparation et la concentration de son groupe.

Selon les révélations du journaliste égyptien Khaled El-Ghandour, le technicien aurait directement contacté le président du club, Hussein Labib, pour lui demander d'intervenir rapidement afin de trouver une solution.

Moatamed Gamal aurait notamment mis en garde contre les conséquences de cette situation sur le moral des joueurs, estimant qu'il ne pourrait pas leur reprocher d'éventuelles réactions face à la persistance de leurs impayés.

Un climat de tension qui intervient à un moment délicat pour le club cairote, à l'approche d'une confrontation importante face au Club Africain.