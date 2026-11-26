Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué, mercredi, en Conseil des ministres, la sentence arbitrale rendue le 24 novembre 2026 à Lausanne, en Suisse, par le Tribunal arbitral du sport (TAS), confirmant la victoire finale du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

"Le Président de la République salue la sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral du Sport le 24 novembre 2026 à Lausanne en Suisse, confirmant la victoire finale du Sénégal à l'issue la Coupe d'Afrique des Nations de Football-CAN 2025", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Le Sénégal a été désigné vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), déjugeant ainsi le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAN) qui avait attribué le titre au Maroc.

Dans sa décision rendue publique sur son site officiel, le TAS a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF), en annulant la décision de la Confédération africaine de football par laquelle elle avait désigné le Maroc vainqueur sur tapis vert deux mois après la fin du tournoi.

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Le chef de l'État a également adressé ses "félicitations à la Fédération sénégalaise de football (FSF), à ses avocats-conseils ainsi qu'aux Sénégalais qui se sont mobilisés pour la défense remarquable du dossier du Sénégal".

Bassirou Diomaye Faye a, par ailleurs, salué le "parcours exceptionnel" de l'équipe nationale A de football durant les éliminatoires de la CAN 2027.

Le Sénégal s'est officiellement qualifiée pour sa 19e phase finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN), à deux journées de la fin des éliminatoires, à la faveur de la victoire du Mozambique face à l'Éthiopie, dans le cadre de la quatrième journée du groupe J, le 17 novembre dernier, à Bahir Dar (Éthiopie).

Vainqueur des éditions de 2021 au Cameroun et de 2025 au Maroc, le Sénégal poursuit ainsi sa présence régulière au rendez-vous continental. Les Lions ont notamment pris part aux éditions de 2015 en Guinée équatoriale, de 2017 au Gabon, de 2019 en Égypte, de 2021 au Cameroun, de 2023 en Côte d'Ivoire et de 2025 au Maroc.

La sélection sénégalaise compte également deux finales disputées, en 2002 au Mali et en 2019 en Égypte.

La prochaine édition de la CAN se déroulera du 19 juin au 18 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.