Dakar — Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye va prendre part au Forum économique de Doha au Qatar à partir du 5 décembre, avant de poursuivre son séjour à Abu Dhabi pour participer à la troisième Conférence des nations unies sur l'eau, co-organisée par le Sénégal, a appris l'APS mercredi de source officielle.

Le Président de la République informe le Conseil qu'il participera au Forum économique de Doha du 05 au 07 décembre 2026 et prendra part, du 07 au 09 décembre 2026 à Abu Dhabi, à la troisième Conférence des Nations unies sur l'eau, co-organisée par le Sénégal, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

La 24e édition du Forum de Doha se tiendra du 5 au 7 décembre au Qatar, sous le thème "Redéfinir la confiance mondiale" (Redefining Global Trust, en anglais).Placé sous le haut patronage de l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, cet événement majeur rassemble des chefs d'État, des décideurs politiques, des dirigeants d'entreprises et des experts internationaux "pour débattre des enjeux géopolitiques, économiques et technologiques actuels".Le président Bassirou Diomaye Faye est attendu aussi à Abou Dhabi pour l'ouverture des travaux de la troisième Conférence des nations unies sur l'eau.Co-organisateur officiel aux côtés des Émirats arabes unis, le Sénégal a accueilli la réunion préparatoire de haut niveau à Diamniadio (CICAD) en janvier 2026.MTN