Le consul général du Sénégal à Dakhla (Maroc), Babou Sène, a indiqué que les profils des Sénégalais tentant de rejoindre irrégulièrement l'Espagne par la voie maritime évoluent, avec une présence croissante de femmes, de familles, de mineurs et de personnes invoquant des motifs médicaux.

Interrogé sur cette évolution, le diplomate a expliqué que le consulat avait anticipé ces changements grâce au suivi quotidien des ressortissants secourus ou interpellés dans sa circonscription consulaire, qui couvre Dakhla-Oued Ed-Dahab, Laâyoune-Sakia El Hamra et Guelmim-Oued Noun.

"Nous sommes en première ligne. Tout ce qui arrive est signalé aux autorités sénégalaises à travers des rapports établis pratiquement pour chaque groupe qui arrive, ainsi que des rapports périodiques et annuels", a-t-il déclaré dans un entretien à l'APS.

Selon lui, les autorités sénégalaises ont été alertées dès 2022 et 2023 sur la féminisation du phénomène, l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés ou accompagnés, ainsi que sur les départs de familles entières, incluant parfois des femmes enceintes.

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Le consul général a également relevé l'émergence d'un nouveau profil de migrants : des personnes affirmant vouloir se rendre en Espagne pour y bénéficier de soins médicaux, citant le cas d'un homme de 68 ans, accompagné de son fils, ainsi que celui d'une femme souffrant d'un goitre, arrivée récemment et déclarant vouloir se faire soigner.

Babou Sène a aussi évoqué des motivations d'ordre social et familial, notamment les tensions entre co-épouses, les rivalités entre enfants de différentes unions ou l'exemple de proches ayant déjà migré et réussi à s'installer en Europe.

Ces facteurs, rarement mis en avant dans le débat public, peuvent, selon lui, influencer la décision de jeunes Sénégalais de tenter la traversée.

Il a par ailleurs souligné la présence de femmes cherchant à rejoindre leur époux installé en Espagne, ce dernier finançant parfois le voyage de son épouse et de ses enfants.

Le diplomate a enfin mis en garde contre l'utilisation des mineurs comme levier de protection dans les pays européens.

"Certains parents voyagent avec de très jeunes enfants en espérant que ces derniers bénéficieront d'une prise en charge particulière une fois arrivés en Espagne", a-t-il expliqué, dénonçant une démarche fondée sur les intérêts des adultes plutôt que sur la protection réelle des enfants.

Pour le consul général, la diversification des profils illustre la complexité croissante des dynamiques migratoires et la nécessité d'un suivi rapproché, tant du côté des autorités sénégalaises que des partenaires marocains et européens.