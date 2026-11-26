Dakar — Le président de la République a dit aux membres du gouvernement, lors du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre, d'accélérer la réalisation des infrastructures de sécurité et de désenclavement, des projets hydrauliques et d'électrification prévus dans le Plan Diomaye pour le Sénégal oriental également.

"Estimant que les régions administratives de Tambacounda et de Kédougou restent des territoires à fort potentiel dans les domaines agricole, forestier, touristique et minier, le président de la République [a recommandé au] gouvernement d'accélérer la réalisation des infrastructures de sécurité et de désenclavement, ainsi que des projets hydrauliques et d'électrification du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental", a noté Bacary Sarr, le porte-parole du gouvernement.

M. Faye a évoqué l"'impératif d'une maîtrise stratégique et souveraine du développement du secteur minier dans les zones d'exploitation, avec le partenariat responsable des sociétés privées régulièrement installées, des collectivités territoriales et des populations".

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Lors du Conseil des ministres, il a jugé important de veiller à l'activation effective des fonds du secteur minier destinés au développement économique et à la réalisation d'infrastructures sociales de base dans les zones d'exploitation minière.

"Le président de la République [a insisté] sur les efforts de réhabilitation des sites miniers, de préservation de l'environnement et de la biodiversité", ajoute le porte-parole du gouvernement et ministre chargé de la Communication et des Relations avec les institutions.

Bassirou Diomaye Faye a rappelé au ministre des Mines et de la Géologie l'urgence de mettre en place le Comptoir national de commercialisation de l'or.

M. Faye a informé les membres du gouvernement de la tournée économique qu'il va effectuer du jeudi 26 au lundi 30 novembre, dans les régions de Kédougou (sud-est) et Tambacounda (est).

Le développement du secteur des mines et de la géologie sera pris en compte lors de la visite du chef de l'État, selon le communiqué du Conseil des ministres.