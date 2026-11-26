Dakar — Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à l'exécution des programmes publics prévus dans la loi de finances rectificative (LFR) 2026, en veillant au respect de ses principes et de ses équilibres budgétaires et financiers.

Bassirou Diomaye Faye "demande au Premier ministre et au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de prendre sans délai l'ensemble des mesures nécessaires à l'exécution optimale des programmes publics inscrits dans la LFR, en veillant au respect des principes et équilibres budgétaires et financiers définis", a écrit Bacary Sarr, le porte-parole du gouvernement, dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre.

Selon M. Sarr, le chef de l'État a rappelé avoir fait entrer en vigueur le projet de loi de finances rectificative en raison du serment pour lequel il s'est engagé à "observer [et à] faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois".

Il a fait entrer en vigueur la LFR 2026 par décret, à la suite de son rejet par l'Assemblée nationale.

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M. Faye "réitère sa détermination à veiller au fonctionnement régulier des institutions de la République et des pouvoirs publics, ainsi qu'à la sauvegarde des intérêts de la nation", rapporte le porte-parole du gouvernement et ministre chargé de la Communication et des Relations avec les institutions.

Selon ce dernier, Bassirou Diomaye Faye a demandé aux membres du gouvernement d"'assurer le respect systématique des engagements internationaux et d'accélérer les processus d'assainissement des finances publiques".

Il leur a recommandé de faire de même pour "la relance globale de l'économie nationale, en accentuant les réformes de l'environnement des affaires et de promotion du développement du secteur privé".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République a ordonné "la mise en oeuvre des politiques de protection sociale et de solidarité nationale, au bénéfice des groupes les plus vulnérables [du] pays".

"Dans le même ordre d'idées, ajoute la même source, le chef de l'État rappelle l'importance qu'il accorde au financement et au bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole, à l'amorçage du programme spécial consacré à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi qu'au renforcement du dialogue social avec les forces vives de la nation, notamment les centrales syndicales et les organisations patronales."