Dakar — Le Sénégal, leader du groupe F de la Coupe du monde des moins de 17 ans avec quatre points, va disputer son troisième et dernier match de la phase de poule contre le Tadjikistan, jeudi à 16h00 GMT à Doha au Qatar, avec l'objectif de décrocher sa qualification pour le prochain tour.

Les Lionceaux occupent la première place de cette poule devant la Croatie, également créditée de quatre points, mais avec une différence de buts de +4. Le Tadjikistan est troisième avec trois points, tandis que Cuba ferme la marche avec zéro point.

Les autres représentants africains engagés jeudi présentent également des situations différentes dans leurs groupes.

Le Mali, déjà qualifié dans le groupe G, affrontera le Vietnam à 13h00 GMT. La Côte d'Ivoire, troisième du groupe E avec trois points, sera opposée à la Jamaïque à 14h00 GMT, avec l'ambition d'améliorer son classement.

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Le Maroc, deuxième du groupe H avec quatre points, croisera l'Espagne à 15h00 GMT.

Lors des rencontres de ce mercredi, les sélections africaines ont enregistré des fortunes diverses. L'Ouganda a réalisé l'une des meilleures performances en écrasant la Nouvelle-Calédonie (6-0). L'Égypte s'est également imposée devant le Panama (4-1), alors que le Mozambique a concédé le nul face à l'Australie (2-2).

Résultats des matchs de mercredi :

- Équateur - Corée du Sud : 2-3

- Ouganda - Nouvelle-Calédonie : 6-0

- Haïti - Arabie saoudite : 1-2

- Uruguay - France : 0-3

- Grèce - Qatar : 4-1

- Panama - Égypte : 1-4

- Australie - Mozambique : 2-2

- Danemark - Argentine : 3-3

Programme des matchs de jeudi :

- 13h00 : Nouvelle-Zélande - Belgique

- 13h00 : Vietnam - Mali

- 14h00 : Jamaïque - Côte d'Ivoire

- 14h00 : Ouzbékistan - Italie

- 15h00 : Chine - Fidji

- 15h00 : Maroc - Espagne

- 16h00 : Croatie - Cuba

- 16h00 : Tadjikistan - Sénégal