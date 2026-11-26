Dakar — Les députés ont adopté à l'unanimité la proposition de résolution du décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi n° 40/2026 relative à loi de finances rectificative (LFR) de l'année 2026, qui a été rejetée par l'Assemblée nationale, a constaté l'APS.

"La finalité de cette résolution c'est de donner la position de l'Assemblée nationale par rapport à 'l'agression' que l'institution parlementaire vient de subir devant l'opinion nationale et internationale", a déclaré Mohamed Ayib Daffé, président du groupe Pastef (majorité) et auteur de l'initiative parlementaire.

D'après lui, la résolution a été votée par 128 députés, sur la base de l'article 103 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

"Le décret vient ressusciter le projet de loi de finances rectificative rejeté par l'Assemblée nationale. Ce décret est pris après un vote souverain", a insisté M. Daffé.

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Le député Thierno Alassane Sall (non-inscrit) s'est également prononcé sur le décret pris par le président de la République. "Le décret est manifestement illégal. Il viole la Constitution de notre pays. C'est inadmissible", a-t-il osutenu.

M. Sall a déploré le silence des universitaires et des spécialistes du droit face à cette "violation flagrante et manifeste".

Il estime qu'il "n'y a aucun pays au monde où un président peut gouverner sans la majorité parlementaire".

Thierno Alassane Sall considère que "les divergences politiques entre l'exécutif et la majorité parlementaire sont à l'origine de cette situation".

M. Sall appelle "à ne pas apeurer les Sénégalais avec le discours sur les salaires qui ne seront pas payés ou sur un blocage du pays" avec le rejet de la LFR, soulignant que la "loi de finances initiale est là pour le fonctionnement du pays".

D'après son collègue Adama Diallo (non-inscrit), si les députés de la majorité pensent que le décret présidentiel est un "acte administratif unilatéral" assimilable à un excès de pouvoir, ils doivent saisir la Cour suprême pour le faire annuler.

Il soutient que "la résolution n'annule pas le décret".

Reprenant la parole après le rejet de sa question préalable, Abdou Mbow (groupe Takku-Wallu) est aussi d'avis que "cette résolution est sans effet".

Tafsir Thioye est revenu sur la pertinence de la résolution soumise à l'examen des députés, tout en faisant part de ses "réserves" à l'égard du décret présidentiel. "Le président n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée", a-t-il fait remarquer.