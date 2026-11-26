Bakel — L'annonce de la pose de la première pierre de l'hôpital de niveau 1 de Bakel, par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, suscite beaucoup d'espoir chez les populations de ce département de la région de Tambacounda (est), confrontées depuis longtemps à des difficultés d'évacuation sanitaire des malades.

L'infrastructure sanitaire sera implanté dans le quartier Fandalé, à l'entrée de la ville de Bakel. Elle s'étend sur une superficie de cinq hectares déjà délibéré par la mairie, pour un budget prévisionnel de 72 milliards de francs CFA.

L'annonce de la pose de la première pierre de cet hôpital de niveau 1 suscite beaucoup d'espoir au sein des populations, longtemps confrontées à la nécessité d'évacuer certains cas graves vers Tambacounda ou Ourossogui dans la région de Matam.

Habitante de Yélingara, dans la commune de Moudéry, Mariame Diarra se réjouit de cette nouvelle. Selon elle, la localité a longtemps "souffert" de son enclavement et de l'absence de certaines spécialités dans le domaine sanitaire.

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"L'hôpital de niveau 1 va beaucoup soulager les populations. Lorsqu'un malade est pris en charge dans la commune de Moudéry, il est transféré à Bakel avant d'être évacué à Tambacounda ou à Ourossogui, c'est vraiment éprouvant", regrette Mme Diarra.

De teint clair, vêtue d'une robe rouge et d'un foulard couvrant la tête, elle dit espérer voir Bakel érigé en région dans le futur, une perspective, qui selon elle, permettrait à la zone de bénéficier davantage d'infrastructures et de donner un nouvel élan à son développement.

Le président du conseil consultatif des jeunes de la commune de Bakel remercie le président de la République Bassirou Diomaye Faye, "qui a honoré ses engagements" envers les populations du Gadiaga.

Abdoulaye Ndiaye a émis le souhait de voir l'hôpital construit dans un délai raisonnable", évoquant "une demande sociale des populations".

Il souhaite également que l'entreprise chargée de la construction de l'infrastructure sanitaire recrute la main-d'oeuvre locale.

"Il y a dans la zone de jeunes compétents et bien outillés dans le domaine médical. Il faudrait qu'ils soient choisis pour promouvoir le patriotisme local (...) qui nous permettra de mettre en valeur les talents dont regorge le département dans le domaine sanitaire", renchérit le conseiller de la jeunesse.

Vingt évacuations par mois en moyenne pour le district de Bakel

Une avancée majeure se profile ainsi pour le département de Bakel, avec la perspective d'une réduction considérable des évacuations sanitaires et du taux de mortalité. C'est un nouvel espoir pour des milliers de familles, notamment les enfants et les personnes âgées qui aspirent à bénéficier des soins de santé de qualité.

Le district sanitaire de Bakel enregistre au moins vingt évacuations sanitaires par mois, a indiqué le médecin-chef, Goumba Lo. Pour rejoindre les deux structures de référence, a-t-il ajouté, il faut parcourir au moins 150 Km en aller simple pour rejoindre Ourossogui (Matam), où 250 km en aller pour se rendre Tambacounda.

Selon lui, ces évacuations sont assez couteuses, alors que la plupart du temps, les charges sont supportées par les patients. "Pour un cas de traumatisme nécessitant l'intervention d'un orthopédiste, il faut se rendre jusqu'à Tambacounda ou Ourossogui. Pourtant, les cas de traumatisme sont nombreux à Bakel, en raisons des accidents impliquant les conducteurs de motos Jakarta", fait-il valoir.

Avec ces transferts, les dépenses liées aux évacuations sanitaires peuvent dépasser un million de francs CFA, révèle-t-il, plaidant pour une discrimination positive en faveur du département de Bakel, compte tenu de son enclavement et de sa position géographique.

Il souligne que le district sanitaire a également contractualisé avec certaines spécialistes dont un urologue et un diabétologue. "Auparavant, tous ces cas étaient référés ailleurs. Mais il n'en demeure pas moins que les évacuations restent une réalité. Je pense que la construction de cet hôpital sera une véritable aubaine pour la population", espère-t-il.

"L'hôpital de Bakel aura une dimension sous-régionale"

Pour le président du conseil départemental de Bakel, Mapaté Sy, la construction de l'hôpital va beaucoup améliorer le quotidien des populations.

"Nous avons des Bakelois qui sont condamnés à vivre ailleurs à cause de maladies. À l'hôpital de Tambacounda et à celui d'Ourossogui, il y a des Bakelois qui y séjournent et qui ne peuvent plus revenir ici, faute de soins appropriés sur place. Certains vont même jusqu'au Mali", a-t-il déploré.

Il indique que le président de la République, qui va procéder à la pose de la première pierre de l'hôpital de Bakel, a décidé de rendre à Bakel ce qui lui est dû. Cet événement restera gravé dans la mémoire collective et au-delà des frontières du département de Bakel, a affirmé M. Sy.

"Il faut aussi souligner qu'une fois achevé, l'hôpital ne profitera pas uniquement aux Bakelois. Le département constitue un important carrefour entre le Mali et la Mauritanie", a-t-il fait savoir, soulignant que compte tenu de la position géographique de Bakel, cet établissement sanitaire aura également une vocation sous-régionale.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye est attendu à Bakel, le dimanche 29 novembre, dans le cadre de sa tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou.