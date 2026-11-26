Dakar — Le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine couvre maintenant 55 % des besoins de financement de l'État du Sénégal, a indiqué le directeur chargé des marchés de capitaux au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, Alioune Diouf, rappelant, mercredi, à Dakar, que 60 à 70 % des emprunts effectués par le pays provenaient en dehors de l'UEMOA il y a quelques années seulement.

Le marché de l'UEMOA est devenu l'un des principaux leviers financiers du Sénégal, a-t-il signalé en intervenant à la troisième édition du Dakar Business Connect, un évènement organisé par le magazine économique et financier Le Marché.

Le fait de recourir davantage au marché régional en privilégiant en même temps les emprunts en monnaie locale comporte l'avantage de "réduire l'exposition au risque de change", a expliqué M. Diouf.

Le portefeuille de la dette publique sénégalaise a été longtemps dominé par les financements extérieurs, ceux obtenus en dehors de la zone UEMOA, a rappelé l'inspecteur principal du Trésor chargé des marchés de capitaux.

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Il y a quelques années, les emprunts effectués en dehors de l'Union économique et monétaire ouest-africaine représentaient 60 à 70 % de la dette publique du pays, d'après M. Diouf.

Le Sénégal n'intervient pas dans le marché financier de l'UEMOA seulement pour emprunter des fonds à moindre coût et à moindre risque, a-t-il soutenu, assurant que l'État sénégalais jouer aussi un rôle d'émetteur de référence au sein de cet espace.

Le marché financier de l'UEMOA s'est révélé "décisif" pour le Sénégal en 2025, a-t-il souligné en faisant allusion aux nombreux emprunts qui y ont été effectués par l'État au cours de la même année.

"Pour l'année 2026, les ressources levées atteignent déjà plus de 3 000 milliards de francs CFA, dont 2 400 à 2 500 milliards sur le compartiment des titres publics et 643 milliards par des appels publics à l'épargne", a indiqué le directeur chargé des marchés de capitaux à la Direction générale des financements et de la dette.

Le recours au marché régional soutient "la continuité" de l'action publique, grâce aux opérations de gestion de trésorerie à court terme (un à trois mois), qui permettent d'éviter les décalages entre le rythme des dépenses et le recouvrement des recettes fiscales ou douanières, selon Alioune Diouf.

Pour éviter d'assécher les banques locales, qui détiennent 90 % des titres publics, l'État mise sur l'élargissement de sa base d'investisseurs hors zone UEMOA, notamment via divers mécanismes, dont les "total return swaps initiés en 2025", a-t-il signalé.