L'ambassade d'Espagne au Sénégal a lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière vers les îles Canaries, insistant sur "les traversées en pirogue qui exposent leurs occupants à des dangers mortels".

"Les traversées en pirogue exposent leurs occupants à des dangers mortels, de nombreuses embarcations n'atteignant jamais leur destination", a dit la représentation diplomatique dans un message diffusé en français et en wolof sur ses comptes sociaux.

Cette initiative intervient dans un contexte d'augmentation des chiffres de l'immigration irrégulière vers l'archipel espagnol, selon un communiqué de l'ambassade publié mercredi.

La campagne de sensibilisation vise à "informer les populations sur les risques liés à cette route migratoire irrégulière", a précise l'ambassade de l'Espagne à Dakar.

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Elle souligne également que "l'entrée irrégulière en Espagne ne donne aucun droit de séjour dans ce pays, ni la possibilité de circuler librement dans l'Union européenne ou dans l'espace Schengen".

À travers cette initiative, la représentation diplomatique encourage les populations à consulter les canaux et sources officiels avant toute décision liée à la migration et à "ne pas mettre leur vie en péril pour des promesses illusoires".