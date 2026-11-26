Face aux menaces qui pèsent sur l'écosystème des îles du Saloum, le poète Issa Damaan Sarr invite à renouer avec les récits, l'imaginaire et les croyances ancestrales. Pour l'auteur du recueil Peuple de l'eau, ces repères spirituels constituent des garde-fous contre l'exploitation excessive de la nature. Il s'exprimait lors d'une rencontre littéraire avec des élèves du lycée de Dionewar, organisée par le Centre culturel Cheikh Faty Faye.

La poésie comme sentinelle de l'environnement. C'est le message porté par le poète Issa Damaan Sarr lors d'une rencontre littéraire organisée hier au Centre culturel Cheikh Faty Faye de Dionewar. Autour de son recueil Peuple de l'eau, l'auteur a échangé avec des élèves du lycée de la localité sur les liens entre spiritualité, traditions et préservation de l'écosystème.

La rencontre s'est déroulée en présence du censeur Badara Ndour et du proviseur Serigne Amadou Niang, venus accompagner les élèves. Elle s'est ouverte par la déclamation de deux poèmes extraits du recueil, avant de laisser place à des échanges autour des thématiques abordées dans l'oeuvre.

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Dans Peuple de l'eau, l'auteur donne une place centrale à cet élément vital, tout en attirant l'attention sur les menaces qui fragilisent les îles du Saloum : érosion côtière, salinisation des terres et raréfaction des ressources halieutiques. À travers ses textes, le poète rend également hommage aux Niominka, à leur spiritualité, leur bravoure et, surtout, leur rapport respectueux à la nature.

Pour Issa Damaan Sarr, la préservation de l'environnement ne saurait se limiter aux seules mesures techniques. Elle passe aussi par la transmission des récits et des croyances qui, depuis des générations, régulent les rapports entre les communautés et leur milieu naturel. « Partout où il y a une désacralisation de ces croyances, on assiste à une exploitation exacerbée. Il faut donc un récit qui permette de préserver un garde-fou entre les communautés et la nature », a-t-il expliqué.

L'« enfant des îles » voit dans cet imaginaire collectif une forme de psychologie sociale permettant aux communautés de se protéger elles-mêmes en préservant leur environnement. Il évoque notamment le rapport symbolique à l'arbre chez les Niominka, pour qui sa coupe ne relève pas d'un geste anodin. Même pour abattre un arbre, il faut, selon cette tradition, obtenir sa permission.

Une croyance qui traduit la conscience des conséquences que peut avoir une atteinte à la nature. L'auteur souligne également la place de Sangomar, esprit protecteur auquel les populations continuent de vouer une croyance.

La poésie au coeur des échanges

Au-delà de la présentation de l'oeuvre, cette rencontre a donné une place importante à l'expression des élèves. Plusieurs d'entre eux ont participé aux échanges avec le poète et certains ont déclamé ses textes. Une élève a notamment partagé un poème consacré à l'immigration irrégulière, dans lequel elle dénonce le poids des pressions sociales qui pèsent sur les jeunes.