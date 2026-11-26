Sur les pistes enclavées du Fouladou, le Projet d'autonomisation des familles et dividende démographique en Afrique subsaharienne (Swedd) et la Banque mondiale (Bm) ont pris le pouls d'un département en manque d'équipements. À mi-parcours, le projet promet d'adapter ses interventions et plaide pour une discrimination positive en faveur de Médina Yéro Foulah.

KOLDA - Lundi 23 novembre 2026. La poussière des pistes de l'arrière-pays de Kolda a mis à rude épreuve la délégation venue de Dakar. De Dabo à Touba Thieckène, en passant par Pata et Médina Yéro Foulah, les responsables du projet Swedd et les experts de la Banque mondiale sont venus confronter les chiffres des bureaux aux réalités d'un territoire qui réclame bien plus que de simples promesses. Il est tôt lorsque le convoi quitte l'axe principal pour s'enfoncer dans les profondeurs du département de Médina Yéro Foulah.

Ici, l'enclavement n'est pas un concept administratif, il se mesure à l'état des pistes de route, à la distance qui sépare les villages du moindre poste de santé et à l'attente visible sur les visages des habitants rassemblés à chaque étape. Pour cette revue à mi-parcours du Projet d'autonomisation des familles et dividendes démographiques en Afrique subsaharienne, la mission a des allures de test grandeur nature.

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Au terme d'une journée marathon éprouvante, la fatigue se lit sur les traits de Birahim Sidibé, coordonnateur national du projet, mais le constat est sans appel, il faut réajuster le tir. Dans les structures sanitaires visitées, les échanges avec les chefs de services techniques, les autorités administratives et les acteurs communautaires ont fait tomber les barrières protocolaires.

Si le recrutement de sages-femmes financé par le projet est salué, la réalité du terrain rappelle une évidence : une ressource humaine sans moyens reste impuissante.

Plaidoyer pour une « discrimination positive »

« C'est un besoin qui est réel, mais une fois les sages-femmes en place, les doléances portent sur leur équipement et celui des structures », reconnaît Birahim Sidibé. À quoi bon affecter du personnel qualifié si les salles de travail manquent de lits d'accouchement et de matériel de base

? Le Swedd prévoit le déploiement de 500 sages-femmes sur l'ensemble du territoire national en fonction des déficits recensés par les autorités sanitaires. Mais face à l'urgence observée dans le Fouladou, l'équipe dirigeante promet d'élargir sa réflexion pour offrir des réponses plus complètes aux conditions de travail des soignants.

Jeune département aux infrastructures encore balbutiantes, Médina Yéro Foulah cumule les retards. Un isolement qui pousse le coordonnateur national à envisager un changement de méthode dans l'allocation des ressources du programme. « On a écouté et on a compris qu'il faut procéder à une sorte de discrimination positive pour certaines zones comme Médina Yéro Foulah, où il manque de tout, et classer cette localité en zone prioritaire », confie-t-il au terme de l'étape.

Une prise de position forte qui résume l'esprit de cette mission : redessiner les interventions pour qu'elles collent aux aspirations réelles des populations plutôt qu'à des grilles standardisées. Porté par l'État du Sénégal sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, en synergie avec les départements de la Santé, de la Jeunesse et de l'Éducation, le Swedd pèse 100 millions de dollars sur cinq ans. Financé et appuyé techniquement par la Banque mondiale, aux côtés du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), le programme arrive à un tournant décisif.

Avec une clôture fixée à fin décembre 2028, l'année 2026 marque l'heure du bilan intermédiaire. Après avoir essuyé quelques retards au démarrage, la machine doit désormais passer à la vitesse supérieure. Sur les deux années qu'il reste, le défi du Swedd sera double. Il s'agira d'accélérer la cadence d'exécution tout en s'assurant que chaque franc investi transforme durablement le quotidien des femmes et des jeunes jusque dans les villages les plus reculés de la région de Kolda.