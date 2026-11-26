La préfecture et la municipalité de Saint-Louis ont engagé une opération de désengorgement de l'espace public, prévue sur trois jours. L'initiative vise à libérer les principales artères de la ville des épaves de véhicules, des dépôts de gravats et des occupations irrégulières, afin de faciliter la circulation et d'améliorer le cadre de vie.

À Saint-Louis, les autorités veulent redonner aux rues leur vocation première. Depuis hier, une opération de désencombrement est menée dans la commune pour débarrasser les voies publiques des obstacles qui entravent la circulation des personnes et des biens.

Le préfet du département, Maurice Latyr Dione, explique que cette initiative fait suite à un constat d'occupation anarchique de certaines artères. « Les rues étaient occupées par des encombrants, soit des épaves de véhicules abandonnées depuis longtemps, soit des occupations du domaine public qui n'étaient pas conformes à la loi », a-t-il indiqué.

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L'opération, qui s'étend sur trois jours, concerne principalement la route nationale numéro 2, la digue de Ndiolofene et l'avenue Macky Sall. Les équipes mobilisées procèdent notamment à l'enlèvement d'épaves de véhicules, de tas de gravats et de débordements d'activités commerciales sur la voie publique. Pour le préfet, l'enjeu est aussi sécuritaire. « L'objectif, c'est justement de libérer les trottoirs et la voie publique pour permettre aux citoyens d'aller et de venir de façon libre, sans contrainte et sans obstacle », a-t-il souligné. Les véhicules abandonnés peuvent, selon lui, constituer des repaires pour des malfaiteurs ou présenter des risques pour les populations, notamment les enfants.

L'opération a été préparée à travers des réunions de coordination impliquant les autorités administratives, la mairie et les services techniques concernés. Une phase d'évaluation est prévue à l'issue des interventions, suivie de la mise en place d'un dispositif de surveillance pour préserver les espaces libérés. L'adjoint au maire chargé du commerce, du transport et de la mobilité urbaine, Mayib Seck, s'est réjoui de cette initiative et a salué l'implication des autorités nationales et territoriales.

Il a assuré que la municipalité veillera à la pérennité des résultats. « Nous sommes prêts pour le suivi », a-t-il déclaré, rappelant que les précédentes opérations de désencombrement n'avaient pas toujours permis de maintenir durablement les espaces dégagés.

Les autorités appellent ainsi les commerçants et l'ensemble des habitants à faire preuve de civisme et à coopérer. « Nous ne le faisons pas pour empêcher les gens de travailler. Les gens peuvent travailler, mais sans entraver la libre circulation des personnes et des biens », a insisté le préfet.