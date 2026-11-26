Réunis à Saly du 25 au 27 novembre, des responsables et experts africains de l'enseignement supérieur prennent part à la troisième édition du Colloque international de Dakar sur l'assurance qualité (CIDAQ 2026). Les échanges portent sur les moyens de faire de la qualité une exigence permanente dans la gouvernance des établissements, les formations, la recherche et l'innovation, afin de renforcer la performance des systèmes universitaires et la reconnaissance des diplômes.

MBOUR-Faire de l'assurance qualité un pilier de la transformation des universités africaines. C'est l'ambition portée par la troisième édition du CIDAQ 2026, ouverte le 25 novembre à Saly. Jusqu'au 27 novembre, les participants débattent des mécanismes permettant d'inscrire durablement la culture qualité dans les pratiques des établissements d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.

À l'ouverture, le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, le professeur Massamba Diouf, a présenté le bilan de l'institution. En dix ans, près de 2 000 procédures d'habilitation et d'accréditation ont été engagées, avec un taux d'achèvement supérieur à 99 %. En 2025 et 2026, près de cinquante établissements et plus de 300 programmes ont été évalués. Huit écoles doctorales et quatre centres de recherche ont également fait l'objet d'évaluations externes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ces données traduisent la place désormais occupée par l'assurance qualité dans notre système », a souligné le professeur Diouf. Il a également insisté sur le suivi des accréditations. « Une accréditation obtenue ne constitue pas une garantie définitive. Elle doit s'inscrire dans un cycle régulier de suivi, d'amélioration et de réévaluation », a-t-il expliqué.

Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Malick Fall, conseiller technique, a inscrit cette ambition dans la Vision Sénégal 2050 et l'Agenda national de transformation du secteur (ANTESRI 2050). « Notre défi est de faire en sorte que la qualité ne soit plus seulement un dossier préparé pour les évaluateurs, mais une pratique quotidienne, partagée par tous », a-t-il déclaré.

Il a mis en avant trois priorités, notamment l'adaptation des formations aux besoins professionnels, la promotion d'une recherche rigoureuse et la reconnaissance des qualifications en Afrique. « Un diplôme ne circule que si l'on fait confiance au système qui l'a délivré », a-t-il rappelé, plaidant pour des référentiels communs et des évaluations transparentes.

Le colloque devra déboucher sur des recommandations concrètes, assorties d'engagements et de résultats mesurables. Cette ambition s'appuie sur l'accompagnement de plus de 500 structures et la dématérialisation des évaluations grâce à la plateforme E-ANAQ.

Ainsi, L'ANAQ-Sup prépare également son Plan stratégique 2026-2030 et envisage d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses pratiques, dans le respect de la transparence et de la protection des données.

En outre,la coopération entre agences africaines devra, par ailleurs, consolider la confiance, faciliter la mobilité académique et favoriser la reconnaissance des diplômes. Autant de perspectives pour bâtir un enseignement supérieur africain plus performant et mieux reconnu.