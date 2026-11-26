La Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route a été célébrée, le 24 novembre à travers une cérémonie d'hommage et de recueillement. L'occasion de rendre hommage aux personnes disparues, de témoigner de la solidarité aux familles endeuillées et de renouveler l'engagement en faveur de la prévention routière.

La rencontre de cette année a été marquée par la présence de la Première Dame, Absa Faye, désignée Ambassadrice de la Sécurité routière. À travers cette mission, elle porte le plaidoyer en faveur de « routes plus sûres et d'une mobilité responsable pour tous », soulignent les services de communication de l"Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER).

La cérémonie a également enregistré la participation du Directeur de Cabinet du ministre des Transports terrestres et aériens. Sa présence traduit, selon de l'ANASER organisatrice, «l'engagement des autorités à renforcer les actions de prévention et à promouvoir une culture de sécurité routière ».