Face à la multiplication des drames liés à l'émigration irrégulière, le Réseau Migration Développement (REMIDEV) appelle à un changement de paradigme dans la gouvernance migratoire au Sénégal. Dans un communiqué rendu public le 24 novembre 2026, l'organisation et ses membres dénoncent les atteintes aux droits humains, réclament une enquête impartiale sur le naufrage de Lompoul et invitent les autorités à privilégier des politiques migratoires respectueuses des droits et des aspirations des jeunes.

Le drame de Lompoul continue de susciter des réactions. Après la mort de dizaines de jeunes candidats à l'émigration, le Réseau Migration Développement (REMIDEV) monte au créneau. Dans un communiqué publié le 24 novembre, l'organisation revient sur les circonstances du naufrage survenu le 6 novembre 2026 au large du village de Lompoul et interpelle les autorités sénégalaises sur la gestion des flux migratoires.

Selon les éléments rapportés dans le document, 44 jeunes garçons et filles ont perdu la vie dans ce drame. Environ 150 personnes se trouvaient à bord de la pirogue, d'après l'unique rescapé. Le chavirement serait intervenu alors que l'embarcation approchait des côtes de Lompoul, après l'apparition d'une patrouille de la Marine nationale. La peur d'une arrestation aurait poussé plusieurs passagers à se jeter à l'eau pour rejoindre la plage à la nage. La forte houle, la surcharge de la pirogue et des avaries matérielles auraient également contribué au naufrage.

Pour le REMIDEV, les circonstances exactes de cette tragédie doivent être établies. L'organisation souligne que les autorités sénégalaises n'ont pas encore publié de rapport d'enquête permettant de faire la lumière sur le déroulement de l'intervention des forces de défense et de sécurité en mer. Elle exige ainsi « l'ouverture d'une enquête impartiale afin d'établir les responsabilités dans la survenue du drame de Lompoul ».

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Cette nouvelle tragédie intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des tentatives de départ vers l'Europe. Le réseau rappelle que, le 10 novembre, la Marine nationale avait annoncé avoir secouru 759 migrants répartis dans quatre pirogues en une seule journée.

Il évoque également les arrivées de migrants aux îles Canaries ainsi que plusieurs autres incidents signalés dans la presse sénégalaise le 23 novembre, notamment le chavirement d'une pirogue au large de Yenne, la disparition d'une embarcation partie de Yoff avec 175 jeunes à son bord et l'interception de candidats à l'émigration à Fimela et en Gambie.

Un malaise économique et social profond

Au-delà des opérations de surveillance et d'interception, le REMIDEV invite à s'interroger sur les causes profondes de cette détermination des jeunes à risquer leur vie en mer. L'organisation pointe notamment une conjoncture économique et sociale morose, caractérisée par la hausse du chômage, la baisse des investissements et des financements ainsi que l'absence de politiques efficaces d'emploi et d'insertion professionnelle.

Le secteur de la pêche figure également parmi les préoccupations soulevées. Le réseau évoque une crise qui pousse de nombreux jeunes pêcheurs à rechercher d'autres sources de revenus, certains étant amenés à participer à l'organisation de la migration dite irrégulière. Il met notamment en cause la raréfaction des ressources halieutiques et des accords de pêche qu'il juge « léonins ».

À ces difficultés s'ajoutent, selon le REMIDEV, un climat politique ayant érodé la confiance des jeunes, le durcissement des procédures d'octroi de visas par les représentations diplomatiques étrangères ainsi qu'un manque de coordination des politiques migratoires entre le Sénégal et ses pays voisins.

Face à ce tableau, l'organisation estime que les réponses essentiellement sécuritaires ne sauraient constituer une solution durable. « La lutte contre les réseaux de migration irrégulière, aussi légitime soit-elle, ne saurait justifier des atteintes systématiques aux droits humains fondamentaux », martèle-t-elle.

Le réseau dénonce également le traitement réservé aux migrants sur le continent africain, jugeant « inadmissible que des Africains soient pourchassés, brutalisés et humiliés sur le sol africain au nom de mesures de sécurité inspirées par l'Union européenne ».

Pour une nouvelle gouvernance migratoire

Dans ses recommandations, le REMIDEV appelle à un changement de paradigme dans la gouvernance migratoire. Il demande notamment aux autorités sénégalaises d'adopter une politique migratoire nationale assortie de programmes respectueux des droits fondamentaux et des aspirations des citoyens.

L'organisation invite également les autorités consulaires et diplomatiques étrangères à assouplir les procédures d'octroi de visas, dont le durcissement contribuerait, selon elle, au développement de la migration irrégulière.

Par ailleurs, elle réclame la mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre la société civile et les autorités afin de favoriser une meilleure gouvernance des politiques migratoires. Le réseau rappelle, dans la même dynamique, les engagements pris par l'État en matière de réduction du chômage et du coût de la vie, d'amélioration de l'accès aux financements, d'industrialisation et de gestion des ressources publiques.

En associant ses membres aux condoléances adressées aux familles endeuillées, le REMIDEV insiste sur la nécessité de dépasser la seule logique répressive. Pour l'organisation, la réponse à la crise migratoire passe aussi par des perspectives économiques et sociales capables de redonner aux jeunes des raisons de construire leur avenir au Sénégal.