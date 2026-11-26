Après le verdict du Tribunal arbitral du Sport (TAS) ce 24 novembre 2026 qui réattribue le titre de la CAN 2025 au Sénégal, le Maroc continue de subir les conséquences. La dernière en date : une rétrogradation au classement FIFA après avoir atteint la 5e place, le meilleur classement africain de l'histoire.

Le Maroc a quitté le top 5 du classement FIFA. Dans la foulée de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) d'attribuer le titre de la CAN 2025 au Sénégal, la FIFA a ajusté son classement : les Lions de l'Atlas passent de la 5e à la 7e place sur son site officiel.

Le Maroc avait atteint ce rang le 25 septembre, égalant le meilleur classement jamais obtenu par une nation africaine, celui du Nigeria il y a 32 ans. Ce record n'est donc plus d'actualité : le Portugal récupère la 5e place.

Cette décision continue de faire réagir au Maroc, où la presse a mal accueilli le verdict du TAS.