Avec 129 voix sur les 130 suffrages exprimés, le député Marco Tsaradia accède à la présidence de l'Assemblée nationale. Son élection ne traduit toutefois pas une unanimité politique à Tsimbazaza.

Une heure quarante minutes. C'est le temps qu'il a fallu à l'Assemblée nationale pour élire son nouveau président. Avec 129 voix obtenues sur les 130 suffrages exprimés, Marco Tsaradia, élu dans la circonscription d'Ampanihy, se hisse au perchoir de Tsimbazaza.

À 38 ans, l'élu d'Ampanihy devient le troisième président de l'institution de Tsimbazaza depuis le début de cette législature. Il succède à Siteny Randrianasoloniaiko, évincé du perchoir dans la nuit de lundi à mardi. Avant cette accession à la présidence, il a été vice-président de la Chambre basse pour la province de Toliara. Finalement candidat unique après le retrait de la course du député Miarintsoa Rakotomalala, élu dans la circonscription d'Ambatolampy, l'élection de Marco Tsaradia n'a été qu'une formalité. Son accession à la présidence de l'Assemblée nationale est également une confirmation de la majorité acquise par le Vondron'ny Fihavaozan'i Madagasikara (VFM), dont il est le vice-président.

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Une majorité affirmée sans ambages par le député de Manandriana, Fanomezantsoa Andrianjanahary, président du VFM, lors de la déclaration de soutien à la candidature de Marco Tsaradia à la présidence de la Chambre basse. Parmi ceux qui ont voté pour Marco Tsaradia figurent aussi des députés du groupe « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina» (IRD). Cependant, derrière le plébiscite apparent, l'élection de Marco Tsaradia ne traduit pas l'unanimité politique à Tsimbazaza.

Grognes

Dès l'entame de la séance, les députés du Tiako I Madagasikara (TIM) sont sortis de la salle. Ils ont été suivis par le député Zavamanitra Andriamiharovolamena, du parti ASA Vita no Ifampitsarana (AVI). L'élu de Fandriana était mécontent du fait que sa candidature au perchoir ait été refusée. Parlant au nom des pro-Siteny, le député Charlot Mamihaja a également quitté la salle avant le vote. L'élu de la circonscription de Mananjary a été le seul des quatre membres du bureau permanent récemment destitués à avoir été présent hier.

« Nous avons le sentiment que les pro-Siteny qui ont pourtant pris une part active dans la lutte pour défaire l'ancien régime sont mis sur la touche», peste le député Mamihaja. Fidèle Razarapiera, vice-président de l'Assemblée nationale, pour sa part, explique la décision des députés TIM de quitter la séance par un appel urgent du bureau politique pour une réunion. Il affirme que sa formation politique a présenté des candidats au poste de président de la Chambre basse et au poste de questeur numéro 3, avant de déclarer : « Le scénario que nous avons vu aujourd'hui indique que le TIM n'est plus parmi ceux qui sont consultés dans le cheminement politique actuel ».

Sur sa lancée, le député Razarapiera ajoute : « Si nous avions présenté un candidat, c'est pour le cap de l'esprit de changement voulu durant les manifestations populaires. Cependant, la situation à l'Assemblée nationale dévie de cette voie ». Selon ses dires, la décision qui découle de la réunion du bureau politique du TIM devrait être connue ce jour. Lors de l'annonce des candidats à la présidence de l'Assemblée nationale, il n'y a pourtant pas eu d'élu TIM en lice. La formation politique aurait tenté de négocier préalablement en coulisse avant d'aligner officiellement son candidat. Fetra Ralambozafimbololona, vice-président de la Chambre basse pour la province d'Antananarivo, président de séance, a été le seul élu TIM présent durant le vote.

La question de la légitimité vis-à-vis des manifestations de septembre et octobre 2025 est le fond des grognes autour de l'élection du nouvel homme fort de la Chambre basse. À l'instar de la majorité des membres du VFM, Marco Tsaradia a en effet été dans les rangs des partisans d'Andry Rajoelina, ancien président de la République, avant de rejoindre les rangs des soutiens de la Refondation.