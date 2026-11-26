Madagascar a décroché son troisième titre de champion du monde mardi, en Thaïlande, 10 ans après le deuxième sacre mondial décroché à domicile en 2016.

Victoire XXL. Madagascar a décroché mardi son troisième titre de champion du monde. La sélection nationale, composée des quatre meilleurs joueurs parmi les trente-cinq boulistes locaux et expatriés présélectionnés lors du test national organisé du 11 au 15 octobre au boulodrome d'Ankatso, a été sacrée en triplette au 52e Championnat du monde, disputé au boulodrome de l'université de Khon Kaen, en Thaïlande.

L'équipe malgache, formée par Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty », Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana, Lova Satamandimby Rakotoarisoa et Olivier Rakotomanana, dit « Liva », s'est imposée en finale par 13-9 contre l'équipe de France constituée de Ludovic Montoro, Christophe Sarrio, Mickaël Bonetto et Yohan Cousin.

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« Comme lors de l'édition du championnat du monde en 2024, nous avons priorisé et pris au sérieux la préparation mentale. Chaque équipe a logiquement effectué sa préparation technique intensive, mais notre atout résidait dans la force mentale. C'est très important pour une telle compétition de haut niveau. Et ce groupe a été réceptif », confie le coach mental, Olivier Ramanandraibe.

Parcours impressionnant

Madagascar a disputé en tout neuf matchs depuis les tours de qualification et a enregistré huit victoires et une défaite avant d'arriver en finale et d'arracher le sacre. Les protégés du coach Hery Ratsimba ont obtenu quatre victoires durant les cinq tours de qualification contre la Pologne (13-4), l'Algérie (13-6), Maurice (13-9) et le Sénégal (13-6). La sélection malgache a encaissé l'unique défaite au tour 5 face à la Thaïlande, pays hôte (6-13).

Madagascar a terminé cinquième sur les quarante-huit pays engagés à l'issue des tours qualificatifs. Baloty, Lova, Tendry et Liva ont par la suite assuré leur victoire lors des quatre matchs de la phase finale à élimination directe. La Grande Île a battu sur un score fleuve de 13-0 l'Algérie en huitièmes de finale. La triplette malgache a ensuite écarté dans la souffrance les Sénégalais (13-12) en quarts avant de s'imposer contre le Burkina Faso en demi-finale (13-6) et l'équipe de France, 13-9 en finale.

Madagascar confirme son statut de grande nation de la pétanque après cette troisième consécration mondiale. Les deux premiers titres datent respectivement de 1999 et 2016. La délégation sera de retour au pays cet après-midi.