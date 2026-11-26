Admise au brevet d'études du premier cycle (BEPC) lors de la session 2026, Angela a choisi de poursuivre ses études dans un lycée technique. « Elle envisage de faire des études supérieures en informatique. Nous estimons que l'enseignement technique est le mieux adapté à son projet », explique sa mère.

Azariah, élève dans un collège public et candidat au BEPC cette année, envisage de passer le brevet d'études professionnelles (BEP) dans la filière technique. « C'est plus rapide pour s'insérer dans le milieu professionnel », explique-t-il. Selon le directeur du collège, près d'un tiers des élèves de l'établissement envisageraient de passer le BEP technique cette année, une proportion qu'il dit en hausse par rapport aux années précédentes.

« À la suite des campagnes de sensibilisation menées dans les centres de formation, nous constatons une hausse des effectifs aussi bien chez les garçons que chez les filles, avec une progression notable du nombre de filles qui optent pour l'enseignement technique. De plus en plus d'élèves souhaitent intégrer l'enseignement technique et la formation professionnelle », a déclaré Tsirahamba, secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, lors d'un point de presse consacré au lancement officiel de la rentrée solennelle 2026-2027.

Le ministère ne dispose pas encore de données chiffrées permettant de confirmer cette hausse. « L'augmentation est toutefois déjà perceptible, même si les chiffres ne sont pas encore officiels », précise Tsirahamba.

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La rentrée solennelle se tiendra les 26 et 27 novembre 2026 à Antananarivo, dans la région Analamanga, autour du thème « Faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle le moteur de l'industrialisation et le socle du développement économique à Madagascar ». À cette occasion, le gouvernement entend réaffirmer sa volonté de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, de soutenir le développement industriel et de mieux adapter les formations aux besoins du marché du travail.