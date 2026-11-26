La faculté de Droit, des Sciences économiques et de Gestion de l'université de Toamasina recadre ses étudiants. Elle les met en garde contre l'usage excessif de l'intelligence artificielle.

Des étudiants de la faculté de Droit, des Sciences économiques et de Gestion de l'université de Toamasina doivent « réviser » leur mémoire de master. Cette faculté les accuse d'avoir utilisé de façon « excessive » l'Intelligence artificielle (IA) dans leur mémoire de master, pour la session de décembre 2026. L'utilisation de cette technologie n'est pas totalement interdite, mais devrait être « limitée et encadrée ». L'établissement a rappelé à ses étudiants, au mois de novembre, que le seuil de tolérance de l'utilisation de l'intelligence artificielle est compris entre 10 % et 20 %. « Tout dépassement du seuil autorisé est susceptible d'entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'au refus d'autorisation de soutenance », selon cette note.

Mardi, la faculté a rendu publics, sur sa page Facebook, les résultats des contrôles anti-plagiat et de détection d'IA, mémoire par mémoire, à partir des versions numériques remises par les étudiants. Selon ces publications, plus de 70 % des 117 candidats aux soutenances de mémoire de master ont dépassé le seuil de tolérance d'utilisation de l'IA. Chez certains, les logiciels de détection relèvent plus de 90 % de contenus générés par l'IA.

Logiciels de détection

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« Une utilisation excessive de l'IA ôte toute valeur aux travaux de recherche. Ceux qui y ont recours ne font pas de recherche, ils ne travaillent pas leur cerveau », estime un responsable au sein de cet établissement qui a tenu à garder son anonymat. Cette source avance que, pour les 60 à 80 pages demandées dans un mémoire de master, ceux qui utilisent une IA le produisent en une heure.

« Pour un étudiant qui fait vraiment la recherche, cela prend cinq à six mois », poursuit la source.

Cet établissement utilise des logiciels de détection des textes générés par les IA depuis cette année universitaire. « Nous avons remarqué des formes de travaux qui ne remplissent pas les règles de travaux de recherche scientifique. Des guides de rédaction sont donnés aux étudiants, mais ils ne sont pas respectés », indique un responsable auprès de cette faculté ayant tenu à garder son anonymat. Les contenus générés par cette technologie ne seraient pas vérifiés et corrigés. « Ils les impriment dans l'état fourni par le logiciel », affirme le responsable au sein de cette faculté.

Des enseignants ont déjà alerté sur ce risque. L'IA occuperait une place croissante chez les étudiants de l'enseignement supérieur. Mais peu d'établissements ont pris des mesures, comme l'a fait la faculté DEG de Toamasina, jusqu'à présent. Cette faculté a donné une chance aux candidats ayant utilisé de façon excessive l'IA. Le Conseil scientifique de la faculté a ordonné aux candidats dont les manuscrits dépassent le seuil de tolérance d'utilisation de l'IA de procéder aux révisions nécessaires, jusqu'au 4 décembre.