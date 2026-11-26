Le Festival Sambaraha revient pour sa huitième édition à Fort-Dauphin, avec une programmation artistique, culturelle et touristique mettant en valeur les richesses de la région Anosy.

Trois jours de festivités pour célébrer la culture, les traditions et les talents locaux. Le Festival Sambaraha donne rendez-vous au public les 26, 27 et 28 décembre à

Tolagnaro, à l'occasion de sa huitième édition. Plusieurs artistes, dont Tinah, Talike Gellée, Mamada, Lowis, Parish, Seva et Rabaza, animeront l'événement, qui entend conjuguer divertissement, promotion touristique et développement local.

Porté par le Vovonana Ho Avin'Anosy, représenté par Augustin Razafimahatombo, en partenariat avec Yas Madagascar, le festival entend valoriser le patrimoine culturel et les particularités de la région.

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« Sambaraha est une occasion de mettre en avant les richesses qui font la singularité de l'Anosy, tout en apportant chaque année de nouvelles activités au public », explique le représentant. Au-delà des spectacles, l'événement ambitionne de promouvoir les traditions locales, de soutenir les initiatives des jeunes et de renforcer l'attractivité touristique de Tolagnaro auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Engagements

La jeunesse figure également au coeur de cette huitième édition, avec des actions axées sur l'éducation, l'entrepreneuriat et la création artistique.

« Nous voulons donner aux jeunes des opportunités de s'exprimer, d'apprendre et de développer leurs initiatives, tout en contribuant à la vie économique et culturelle de la région », souligne-t-il. La préservation de l'environnement s'ajoute à ces engagements, notamment à travers des activités de sensibilisation et des concours autour de la propreté.

Le nom Sambaraha, qui évoque en tanosy l'idée de regarder ou de découvrir, porte également un second sens associé à la nouveauté. Cet esprit se traduit par l'introduction de nouvelles activités à chaque édition, avec la volonté de proposer des expériences inédites au public, tout en conservant une identité profondément ancrée dans la culture de l'Anosy. Pour cette huitième édition, le festival entend ainsi poursuivre la promotion touristique de Tolagnaro et faire découvrir les atouts de la région à un public toujours plus large.