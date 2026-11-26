Les 25 et 26 novembre 2026, à Antsirabe, l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) organise des rencontres axées sur le financement et l'accès aux marchés.

Les entrepreneurs du Vakinankaratra bénéficient de nouvelles opportunités pour développer leurs activités. Cette initiative vise à mettre en relation les entreprises avec des investisseurs, des institutions financières et des acheteurs, dans le but de soutenir leur expansion et de renforcer leur contribution à l'économie.

Cette initiative, organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, répond à un enjeu important pour les petites et moyennes entreprises. Si des mécanismes de financement et des débouchés commerciaux existent, leur accès reste parfois difficile pour les entrepreneurs, faute d'informations suffisantes ou de contacts adaptés à leurs besoins.

À travers les échanges et les rencontres ciblées, les participants pourront mieux comprendre les solutions de financement disponibles, leurs conditions d'accès et les démarches à entreprendre. Des entretiens individuels avec les acteurs financiers permettront également aux entreprises de présenter leurs besoins et d'être orientées vers les interlocuteurs appropriés.

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L'accès aux marchés constitue un autre volet de cette programmation. Les entreprises locales pourront échanger avec de grandes entreprises et des acheteurs, notamment pour mieux connaître leurs exigences en matière d'approvisionnement et identifier des possibilités de partenariat. Ces rapprochements peuvent favoriser l'intégration des petites structures dans les circuits commerciaux et contribuer à élargir leurs débouchés.

Destination d'investissement

Pour la directrice générale de l'EDBM, Josielle Rafidy, le développement de l'entrepreneuriat repose sur une collaboration étroite entre les acteurs publics et privés. « Il faut nécessairement que le secteur privé et le gouvernement travaillent ensemble pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat », souligne-t-elle.

L'EDBM, en tant qu'agence de promotion des investissements, intervient notamment dans l'accompagnement du secteur privé et la valorisation de Madagascar comme destination d'investissement. La mobilisation des investisseurs étrangers, en complément des investissements nationaux, représente également un levier pour stimuler l'activité économique et soutenir le développement des entreprises.

La directrice générale rappelle ainsi que l'amélioration de l'environnement des affaires passe aussi par le dialogue entre le secteur privé et les pouvoirs publics. Les échanges permettent de mieux identifier les difficultés rencontrées par les entrepreneurs et de rechercher des solutions adaptées.

Cette rencontre à Antsirabe marque également le renforcement de l'action de l'EDBM dans les régions. En rapprochant les entreprises des ressources et des partenaires nécessaires à leur développement, l'initiative vise à soutenir un tissu entrepreneurial plus dynamique, capable de créer de l'activité, de générer des emplois et de participer durablement à la croissance économique.