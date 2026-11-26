À quelques semaines de la nouvelle échéance, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est engagée dans une véritable course contre la montre. Le constat est sans appel : malgré une campagne lancée en juillet, le nombre d'électeurs inscrits reste largement en deçà des objectifs, notamment au regard des chiffres de la précédente liste électorale.

Le compte à rebours est lancé pour la CENI. Initialement fixée au 24 novembre, la clôture des opérations d'inscription dans le cadre de la refonte de la liste électorale a finalement été repoussée au 10 janvier 2027. Un délai supplémentaire qui ressemble davantage à un sursis qu'à une véritable bouffée d'oxygène. Car l'enjeu est considérable : l'ancienne liste électorale étant devenue caduque, toutes les prochaines échéances électorales devront se tenir sur la base de la nouvelle liste, quel que soit le nombre d'électeurs finalement inscrits.

Cependant, la baisse du taux d'inscription sur les listes électorales et la faible participation des populations peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs : politiques, administratifs, socio-économiques, géographiques, culturels et psychologiques. À Antsiranana-ville, seuls 43 086 citoyens ont été recensés sur les 64 000 attendus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un retard préoccupant

Face à l'urgence, la CENI centrale multiplie ses interventions sur le terrain. Des membres de la commission et des encadreurs sont dépêchés dans les régions pour épauler les démembrements locaux, évaluer les difficultés et tenter de relancer une opération qui peine visiblement à mobiliser les citoyens. Pour le Nord, une équipe dirigée par le rapporteur général Abraham Rajafetra Solomanjaka Setraniaina est en déplacement dans les régions de Sava et de Diana.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette désaffection. Si les campagnes de sensibilisation peuvent encore être intensifiées, rien ne garantit que ce délai supplémentaire suffira à inverser la tendance. À moins que les électeurs d'Antsiranana ne renouent avec leur vieille habitude d'attendre les derniers jours pour accomplir les formalités.

L'éloignement des centres de recensement, le manque d'informations sur les procédures, les difficultés à réunir les pièces administratives ou encore les délais jugés trop courts constituent autant de freins. Dans les zones rurales, le coût du déplacement et les contraintes liées aux activités agricoles compliquent davantage les démarches.

Au-delà des contraintes matérielles, la désillusion politique pèse sur la participation. Les promesses électorales non tenues, le sentiment que les élections ne changent pas concrètement les conditions de vie et la méfiance envers les institutions alimentent le scepticisme.