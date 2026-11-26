Les salons sur l'emploi se suivent et se succèdent à Mahajanga. La première édition du Job Fair 2026, salon de l'emploi, s'est déroulée au collège Saint-Gabriel à Mahajanga pendant trois jours, à partir du vendredi 20 novembre dernier. Cette première édition était dédiée à l'emploi, à la formation et à l'entrepreneuriat destinés aux jeunes. À travers cette initiative, les organisateurs ont voulu faire de « Job Fair 2026 » un véritable espace de rencontre entre les compétences, les entreprises et les opportunités professionnelles.

L'événement était organisé afin de rapprocher les entreprises des demandeurs d'emploi et d'apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les jeunes dans leur accès au marché du travail. Le salon était organisé conjointement par la région Boeny, le ministère du Travail et de l'Emploi, à travers la direction régionale Boeny, ainsi que le Groupement des entreprises privées de Mahajanga (GEPAM) et le Rotary Club Mahajanga.

Les visiteurs ont pu découvrir des offres d'emploi, s'informer sur les formations académiques et professionnelles, participer à des formations pratiques et à des ateliers consacrés à la rédaction de CV et aux techniques de recherche d'emploi. Plusieurs entreprises participantes ont également pu proposer des opportunités de recrutement direct, notamment pour des postes et des stages.