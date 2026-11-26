L'ambassade de Chine donne un coup de pouce aux étudiants à Madagascar. Elle a offert 59 bourses d'études aux plus méritants des Instituts Confucius.

« L'ambassade de Chine a attribué 59 bourses d'études à des enseignants et des étudiants des Instituts Confucius. Parmi les bénéficiaires figurent 49 étudiants issus des différents sites d'enseignement et 10 enseignants », a déclaré le directeur de cabinet de l'université d'Antananarivo, lors de la cérémonie de remise des bourses d'excellence de l'ambassadeur de Chine qui s'est tenue à l'Institut Confucius de l'université d'Antananarivo, hier.

Financées par l'ambassade, ces allocations ne servent pas à couvrir des frais d'études en Chine.

« Elles constituent un appui financier destiné à récompenser le mérite, l'engagement et les résultats des bénéficiaires », précise la directrice de l'établissement, Prisca Maroy Rasoanirina.

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À cette occasion, l'ambassadeur de Chine, Liu Wei, a salué la maîtrise de la langue chinoise par les jeunes Malgaches. Il raconte que lors de sa visite à l'ambassade de Madagascar en Chine, c'est un sortant de l'Institut Confucius qui a assuré les activités de traduction et d'interprétation.

Du côté de l'Institut Confucius, le nombre d'apprenants en langue chinoise ne cesse d'augmenter. « Les étudiants progressent également dans leur apprentissage et participent à des concours internationaux, où certains parviennent à se hisser parmi les finalistes des concours au niveau mondial ou les lauréats à l'échelle africaine », précise Prisca Rasoanirina.

Le développement économique de la Chine et son influence sur la scène internationale constituent, selon les responsables de l'Institut, des facteurs qui encouragent les jeunes à apprendre le chinois. La maîtrise de cette langue représente un atout pour accéder à de nouvelles opportunités dans les échanges internationaux.