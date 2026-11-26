La FIFA prévoit d'augmenter à trois fois la contribution financière pour un cycle de quatre ans pour les associations nationales membres à la veille de l'élection, programmée en mars 2027.

Financement record à partir de l'an prochain. La FIFA prévoit d'augmenter sa contribution financière aux deux cent onze associations nationales membres. Ce projet a été au centre du débat lors du 76e congrès de l'instance internationale, fin avril, à Vancouver, au Canada. La FIFA prévoit de porter sa dotation financière à 25 millions de dollars, l'équivalent de 114 milliards d'ariary par association nationale membre sur une durée d'un cycle quadriennal de 2027 à 2030. La proposition initiale a été de 10 (45 milliards d'ariary) à 15 millions USD (68 milliards d'ariary), contre auparavant 8 millions USD (36 milliards d'ariary). L'enveloppe globale pour la réalisation du projet s'élève à 6,35 milliards de dollars (29 000 milliards d'ariary).

« Le projet sera effectif à partir de 2027 et s'étalera sur quatre ans (...) Cette enveloppe qui sera dotée à chaque association nationale devrait être consacrée au développement interne de chaque fédération selon les besoins et les priorités. Ce sera à la FIFA de définir et de déterminer l'utilisation des subventions dans le cadre du développement du football en général : toutes catégories confondues, seniors, jeunes et surtout féminines, sans oublier les infrastructures, les compétitions nationales et internationales... », a expliqué une source sûre auprès de l'instance nationale qui voulait garder son anonymat.

Clin d'oeil

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L'origine de la hausse de la contribution financière aux associations nationales membres est la portée des résultats financiers de la Coupe du monde 2026, comme l'a souligné le président de la FIFA, Gianni Infantino, notamment lors des échanges liés aux instances concernées et récemment à la Confédération africaine de football lors de son congrès de ce week-end au Nigeria. Ce sera donc à l'instance internationale de recommander l'utilisation de la contribution financière par nation, mais la fédération va-t-elle l'exécuter dans la transparence pour le bien du football ?

Cette augmentation est sans conteste un clin d'oeil du président de la FIFA en exercice, Gianni Infantino, aux électeurs, les présidents des associations nationales, à trois mois de l'élection. Le scrutin présidentiel se tiendra lors du 77e Congrès de la FIFA à Rabat, au Maroc, le 18 mars 2027. La FIFA a reçu trois candidatures, dont celle du président sortant, Gianni Infantino, de Philippe Diallo, président de la Fédération française, et de Kohzo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise et ancien membre du Conseil de la FIFA.