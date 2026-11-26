Les violences faites aux femmes revêtent plusieurs formes, au-delà des agressions physiques. Elles peuvent être psychologiques, sexuelles, économiques ou encore numériques. Les mariages forcés et précoces constituent également des réalités auxquelles sont confrontées les femmes et les jeunes filles. Ces différentes manifestations ont été mises en lumière mercredi 25 novembre, lors du lancement officiel des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Si certaines violences sont difficiles à déceler, leurs répercussions sur les victimes restent considérables. Le contrôle des ressources financières, les pressions psychologiques ou encore les agressions sur les réseaux sociaux peuvent affecter profondément la vie des victimes. Pour Voahanginirina Cathia Rakotoniaina, ministre de la Population, ces actes ne doivent pas être réduits à de simples affaires familiales. « La véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans la réconciliation », a-t-elle déclaré.

Repérage des victimes

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Les données présentées lors de la rencontre révèlent que 33 % des violences recensées sont d'ordre psychologique, tandis que 39 % des femmes sont victimes de violences physiques et sexuelles. Les mariages précoces concernent, quant à eux, 42 % des cas. Par ailleurs, les femmes représentent 51 % de la population. Ces statistiques illustrent l'ampleur des différentes formes de violences auxquelles elles sont exposées.

Au-delà de la sensibilisation, le repérage des victimes constitue un autre défi. La Croix-Rouge malagasy et le ministère de la Population entendent ainsi renforcer le rôle des communautés dans cette démarche. Des volontaires présents au niveau des fokontany seront mobilisés pour identifier les situations de violence. Leur proximité avec les habitants et leur connaissance du quotidien local peuvent faciliter le signalement des cas et l'orientation des victimes vers les services compétents.

Une cartographie des services disponibles est également prévue pour faciliter l'accès aux structures de prise en charge. L'initiative sera d'abord mise en oeuvre dans une zone pilote, avec un financement annoncé pour couvrir les dépenses nécessaires dans le district de Betsiboka.

Cette initiative a été accompagnée par la signature d'une convention entre les différentes parties prenantes. Les 16 jours d'activisme, lancés le 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, se poursuivront jusqu'au 10 décembre.