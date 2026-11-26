Le THBC reste le seul club malgache dans le dernier carré de la 30e Coupe des clubs champions de l'océan Indien (CCCOI), qui se joue actuellement à Maurice. Le Littoral SC et My-Sah, éliminés, se contentent désormais des matches de classement.

Le handball de la Grande Île conserve un représentant dans la course au titre continental. Le THBC a réussi à franchir le cap de la phase de poules et décroché son billet pour les demi-finales ce vendredi, devenant ainsi le dernier espoir de la Grande Île dans cette compétition régionale.

Engagé dans la poule A féminine, le THBC a notamment signé une victoire convaincante face au HC Combani de Mayotte (29-13), avant de s'incliner devant HBC Bois de Neiges de La Réunion, mardi. Avec deux victoires et une défaite en trois rencontres, les joueuses d'Analamanga terminent à la deuxième place de leur groupe avec quatre points, derrière HBC Bois de Neiges. Ce classement leur ouvre les portes du dernier carré.

Le parcours s'arrête en revanche pour My-Sah. Malgré sa victoire contre l'USBBRH (29-20), dimanche, la formation malgache termine troisième de la poule B féminine, avec cinq points, derrière l'ASCES et l'ASC Tsigoni. Elle ne disputera donc que les matches de classement.

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Chez les hommes, le Littoral SC quitte également la compétition sans victoire. Après trois rencontres et autant de défaites dans la poule A, le club malgache termine à la quatrième place. Sa dernière sortie s'est soldée par une courte défaite (30-31) face au Curepipe Starlight, qui a su rebondir après son revers précédent.

Avec deux clubs éliminés et un seul qualifié pour les demi-finales, le THBC porte désormais les espoirs malgaches pour la suite de cette 30e édition.