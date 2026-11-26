Le président de la Fédération malagasy de handball (FMHB), Andriamanga Herilovasoa Andrianisainana Ratsimandao, intègre le nouveau bureau de l'Association Handball Océan Indien (AHBOI) en qualité de secrétaire général. Une responsabilité régionale qui renforce la représentation de Madagascar au sein des instances du handball de l'océan Indien.

Le nouveau bureau a été constitué à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, extraordinaire et élective tenue le 25 novembre 2026 au gymnase couvert de Phoenix, à Maurice. La présidence revient au président de la Ligue de Mayotte, tandis que le président de la Fédération des Seychelles occupe le poste de vice-président. La trésorerie est confiée à la Ligue de La Réunion.

Cette désignation place ainsi Madagascar au coeur de la coordination administrative de l'instance régionale, avec un rôle appelé à accompagner le développement et la coopération entre les fédérations de l'océan Indien.