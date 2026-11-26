Alors que la jeunesse reprend une place centrale dans le débat politique national, une première école dédiée au militantisme ouvre ses portes à Madagascar. Un cursus ciblé s'adresse aux jeunes de 35 ans et moins, déjà actifs dans la défense des droits humains ou la lutte contre la corruption.

À l'heure où les exigences de redevabilité, de transparence et d'État de droit occupent une place centrale dans le débat national, la société civile malgache voit émerger une nouvelle génération d'acteurs soucieux de dépasser le simple constat. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le lancement de la toute première cohorte de l'École du militantisme, dont l'appel à candidatures reste ouvert jusqu'au 30 novembre prochain. Pensée « par les jeunes et pour les jeunes », cette initiative entend répondre à un double enjeu : faciliter l'entrée dans l'action publique de citoyens désireux de défendre une cause, tout en offrant aux militants déjà actifs une méthodologie rigoureuse pour gagner en impact.

Deux piliers

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Pendant deux jours intensifs, les 11 et 12 décembre 2026 à Antananarivo, cette formation se concentrera sur deux piliers fondamentaux de la gouvernance démocratique : la protection des droits humains et la lutte contre la corruption. Loin d'une approche purement théorique, le programme ambitionne de transformer l'indignation ou la bonne volonté en leviers d'action structurés, capables de peser durablement sur les décisions publiques et les pratiques institutionnelles. L'architecture pédagogique repose sur cinq compétences stratégiques indispensables au militantisme contemporain. D'abord, la vérification de l'information, cruciale dans un espace public saturé de rumeurs, afin d'apprendre à recouper les sources et à documenter des preuves irréfutables. Ensuite, la stratégie et le plaidoyer, pour concevoir des campagnes ciblées et interpeller efficacement les décideurs. La prise de parole en public et dans les médias viendra compléter ce volet d'influence, tandis que le module consacré à la mobilisation abordera l'art de fédérer des collectifs et d'organiser des actions de terrain cohérentes. Enfin, l'enseignement du cadre juridique permettra aux participants de connaître précisément leurs droits et de sécuriser leurs interventions.

Diversité

Soucieux de refléter la diversité des forces vives du pays, le programme s'adresse aux jeunes âgés de 35 ans au plus, déjà engagés dans la défense des droits humains ou la lutte contre la corruption, qu'ils soient issus d'organisations de la société civile, de syndicats, du secteur privé, de mouvements étudiants, de coalitions ou encore de la fonction publique. Une attention particulière est accordée à l'inclusion des candidats venant des régions, afin d'éviter une concentration exclusivement tananarivienne des capacités d'action citoyenne. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre, avant la date limite du 30 novembre, un dossier complet comprenant un curriculum vitae assorti de trois références, une lettre de motivation ainsi qu'une lettre de recommandation.