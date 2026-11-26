À Mahamasina, le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité a plaidé pour une adoption diligente du projet de loi protégeant les lanceurs d'alerte, les dénonciateurs et les témoins, un cadre jugé indispensable pour briser l'impunité.

Sans protection juridique et physique effective pour ceux qui osent dénoncer les dérives, la lutte contre la corruption risque de tourner court. Hier, à la salle de conférence Kianja Barea, à Mahamasina, le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité (CSI) a remis ce dossier au centre des priorités. Intervenant en tant que panéliste lors d'une conférence-débat tenue dans le cadre du séminaire de la société civile Havoria, le secrétaire exécutif du CSI, Tsiry Razafimandimby, a souligné l'urgence de doter le pays d'une législation solide consacrée à la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs et des témoins. Face à des réseaux souvent opaques et à la crainte légitime de représailles, le responsable a rappelé que l'absence d'un bouclier légal dissuade de nombreux citoyens de signaler des irrégularités financières, des abus d'autorité ou des détournements de deniers publics, privant ainsi les autorités d'informations cruciales pour agir efficacement en amont et prévenir les pertes pour l'État.

Actions concrètes

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Devant un public composé de représentants d'organisations de la société civile et d'acteurs directement engagés contre la corruption, le responsable du CSI a insisté sur la nécessité d'inscrire ce combat dans des actions concrètes et pragmatiques, au-delà des simples annonces. Au-delà de l'aspect purement normatif, Tsiry Razafimandimby a mis l'accent sur l'exigence d'une mobilisation partagée. Pour obtenir des avancées durables sur le terrain face à des pratiques souvent ancrées, une synergie étroite s'impose entre les institutions publiques et la société civile. Une approche qui rejoint une revendication de longue date des organisations citoyennes malgaches, mobilisées depuis longtemps pour faire aboutir un texte protecteur, considéré comme un pilier de la justice, de la transparence et de l'État de droit, indispensable pour restaurer la crédibilité de l'action publique et instaurer une véritable culture de responsabilité à tous les échelons.

Confiance

En effet, sur le plan technique, le processus a déjà franchi un cap déterminant. La rédaction du projet de loi relatif à la protection des lanceurs d'alerte est achevée et le texte s'apprête à entrer dans la phase de son examen et de son adoption par les instances exécutives et parlementaires compétentes. Une étape suivie de près par les défenseurs de la bonne gouvernance, qui espèrent voir ce calendrier respecté sans délais excessifs ni affaiblissement des dispositions protectrices initiales. Pour le CSI, la libération de la parole passe nécessairement par la confiance dans les dispositifs de signalement : garantir la sécurité de celles et ceux qui agissent dans l'intérêt général reste le moyen le plus sûr d'encourager la dénonciation des faits répréhensibles, de renforcer la redevabilité publique et de consolider l'intégrité à Madagascar.