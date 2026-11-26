Le Réseau des femmes leaders africaines (African Women Leaders Network - AWLN), chapitre national de Madagascar, mène, avec l'appui du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), une session de formation dans la commune de Bemasoandro Itaosy.

L'initiative concerne également les villes de Manakara, d'Ambovombe et de Toliara, pour ne citer qu'elles. Cette formation vise à renforcer la participation des femmes aux instances de décision et à la gestion des affaires publiques, notamment face aux effets des changements climatiques. Pour Bodo Ramangason, présidente de l'AWLN Madagascar, « le développement et l'adaptation aux changements climatiques ne peuvent avancer sans le respect des droits humains, en particulier ceux des femmes et des jeunes ». Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer l'autonomie économique des femmes et leur capacité à prendre des décisions. Cela concerne aussi bien la gestion de leurs activités génératrices de revenus que les choix liés à l'éducation de leurs enfants, qui restent parfois soumis à des normes traditionnelles discriminatoires.

Dialogue communautaire

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Dans la commune de Bemasoandro, 55 acteurs communautaires issus des différents quartiers ont été sélectionnés. Ils auront pour mission de conduire des dialogues communautaires et de sensibiliser les habitants aux principes d'équité et de parité. La participation des hommes est également encouragée afin d'accompagner l'évolution des relations au sein des communautés. De son côté, Salohy Nambinina Radahinirina, issue du mouvement associatif des jeunes et enseignante-éducatrice, a souligné l'importance des échanges sur la gouvernance inclusive, les droits humains et l'environnement. Des ateliers et des formations de proximité consacrés aux droits fondamentaux seront également organisés prochainement à l'intention de la population locale.