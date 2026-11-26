Le sociologue et ancien vice-président du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM), Gérard Ramamimampionona, interpelle les députés face aux tensions qui secouent l'Assemblée nationale. Selon lui, cette institution demeure aujourd'hui la seule institution constitutionnelle régulièrement en place.

Il estime que les divisions au sein de la Chambre basse risquent de fragiliser l'équilibre institutionnel du pays. Il déplore également le désintérêt de la population face aux luttes internes observées à Tsimbazaza. Revenant sur le renversement du bureau permanent, Gérard Ramamimampionona fait remarquer que ces querelles sont perçues par une partie de l'opinion comme de simples règlements de comptes entre élus. Il compare l'Assemblée nationale à une « cuillère en bois », dont la présence ou l'absence ne changerait rien au quotidien de la population. À ses yeux, les députés semblent davantage préoccupés par leurs arrangements politiques et leurs intérêts personnels que par les difficultés rencontrées par les citoyens.

Appel à la vigilance

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le sociologue s'interroge sur la sincérité de la refondation annoncée face au retour possible de pratiques qu'il juge contraires au renouveau attendu. Il évoque les tractations politiques et les pratiques corruptives qui, selon lui, pourraient fragiliser l'Exécutif dans une période déjà difficile pour le pays. Il dénonce une « double inconscience » et une « double ignorance » des élus face aux réalités sociales. Gérard Ramamimampionona appelle les députés à placer l'intérêt général au-dessus des ambitions personnelles, de la recherche d'enrichissement et des luttes de pouvoir. Il invite également les dirigeants et les citoyens à rester vigilants, que le bureau permanent soit renouvelé ou maintenu. Pour lui, un simple changement d'équipe ne suffirait pas à répondre aux attentes de la population si les pratiques restent les mêmes.