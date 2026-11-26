La présence militaire française et américaine à Djibouti rappelle le poids stratégique de la Corne de l'Afrique dans les rivalités de puissance qui traversent l'océan Indien. Le 25 novembre, en visite dans ce pays de l'Afrique de l'Est, le colonel Michaël Randrianirina a rencontré des responsables militaires américains stationnés dans le pays, avant un échange avec le commandant des forces françaises.

Au Djibouti Palace Kempinski, le chef de l'État malgache a échangé avec des responsables du contingent américain présent sur place. Il s'est également entretenu avec le colonel Jérôme Bresson, à la tête des forces françaises stationnées à Djibouti. Aucun détail supplémentaire sur le contenu de ces échanges n'a été communiqué dans les informations rendues publiques par la présidence de la République malgache.

Djibouti concentre une présence militaire étrangère exceptionnelle, avec des installations françaises, américaines, chinoises, japonaises et italiennes, ainsi que celles d'autres pays. Sa proximité avec le détroit de Bab el-Mandeb, passage névralgique entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, en fait un point d'ancrage stratégique pour la surveillance maritime, la projection militaire et la sécurisation des voies commerciales internationales. Washington y dispose d'un dispositif militaire majeur pour ses opérations en Afrique et dans les espaces voisins du Moyen-Orient.

Paris, de son côté, y maintient l'une de ses principales implantations militaires à l'étranger, dans le prolongement de son histoire et de ses intérêts stratégiques dans la région. Mais cette présence française s'inscrit désormais dans un environnement plus concurrentiel, marqué par l'implantation d'autres puissances et la diversification des partenariats sécuritaires. La présence chinoise, notamment, a changé la donne avec l'installation d'une base militaire permanente, tandis que Tokyo et Rome y maintiennent également des dispositifs.

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Djibouti est ainsi devenu l'un des rares espaces où plusieurs puissances militaires mondiales cohabitent à proximité immédiate d'un corridor maritime stratégique. La rencontre entre le dirigeant malgache et les responsables militaires français et américains s'est tenue alors que Madagascar se retrouve également au centre d'une attention diplomatique et stratégique croissante. Ces derniers mois, les visites et démarches de représentants de plusieurs puissances témoignent d'un regain d'intérêt pour la Grande Île, dans l'océan Indien, où les enjeux de sécurité, d'accès aux ressources, de contrôle des routes maritimes et d'influence politique se croisent.