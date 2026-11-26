Marco Tsaradia succède à Siteny Randrianasoloniaiko. Des députés du groupe Firaisankina, partisan du pouvoir, ont quitté la salle pendant le vote.

L'Assemblée nationale a un nouveau président. Élu sans concurrent à la présidence de l'Assemblée nationale ce mercredi 25 novembre, Marco Tsaradia s'impose à la tête de la Chambre basse au terme d'un scrutin marqué par le retrait des autres candidats et la sortie de la salle des députés du groupe Firaisankina. Ancien soutien d'Andry Rajoelina, le député d'Ampanihy s'est repositionné dans le camp du pouvoir actuel depuis les bouleversements politiques d'octobre 2026. Marco Tsaradia, député élu dans le district d'Ampanihy, dans la province de Toliara, a été élu au perchoir ce mercredi 25 novembre, en fin d'après-midi. Il succède à Siteny Randrianasoloniaiko, destitué lundi dernier par la majorité des députés.

Le scrutin s'est déroulé sans véritable compétition, le député d'Ampanihy étant le seul candidat en lice au moment du vote. Il a obtenu 129 voix sur les 130 députés votants. Plusieurs prétendants avaient pourtant manifesté leur intérêt pour la présidence de la Chambre basse. Fidèle Razara Piera, député élu à Ambatondrazaka et vice-président de l'Assemblée nationale à Toamasina, Nirina Fenohery Johnny Rakotoarisoa, élu à Ambohidratrimo, Fanomezantsoa Andrianjanahary, élu à Fianarantsoa I, ainsi qu'Andriamanantena Razafiharison, élu à Ampanihy, ont finalement retiré leurs candidatures avant le scrutin. Ce retrait a laissé le champ libre à Marco Tsaradia. Le vote de ce mercredi a également été marqué par la sortie de la salle des députés du groupe parlementaire Firaisankina, dirigé par Fidèle Razara Piera, avant le déroulement du scrutin. Ce départ intervient alors que la destitution de Siteny Randrianasoloniaiko, prononcée lundi dernier par la majorité parlementaire, a ouvert la voie à une nouvelle configuration à la tête de l'Assemblée nationale. L'ancien président de la Chambre basse, quant à lui, n'a pas pris part au vote de ce mercredi.

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L'accession de Marco Tsaradia au perchoir intervient au terme d'un repositionnement politique. Avant les bouleversements politiques d'octobre 2026, le député d'Ampanihy figurait parmi les soutiens d'Andry Rajoelina. Depuis le changement de régime, il s'est toutefois rapproché du camp des partisans du pouvoir actuel, participant à la recomposition des forces politiques au sein de l'Assemblée nationale. Ce repositionnement s'est notamment matérialisé par son rôle à la tête du VFM, ou Vondrona Fihavaozana an'i Madagasikara, une nouvelle plateforme politique composée majoritairement de députés issus de l'IRMAR, auparavant alignés sur Andry Rajoelina. Cette structure s'inscrit dans le mouvement de réorganisation des alliances parlementaires depuis le changement de régime. Marco Tsaradia connaît déjà le fonctionnement de la Chambre basse. Depuis la fin de l'année 2025, il occupait le poste de vice-président de l'Assemblée nationale pour la province de Toliara.