Clash à Tsimbazaza. En effet, les députés élus sous les couleurs du parti « Tiako i Madagasikara » ont quitté la salle des séances au moment de l'élection du successeur de Siteny Randrianasoloniaiko au perchoir de l'Assemblée nationale. « La décision a été prise au niveau du Bureau politique national du parti », a expliqué le député d'Ambatondrazaka Fidèle Razara Pierre.

Est-ce le début de la fin de la collaboration entre le parti de l'ancien Président Marc Ravalomanana et le régime de la Refondation dirigé par le Colonel Michaël Randrianirina ? C'est la question que se posent les observateurs. Au cours d'une brève interview accordée aux journalistes présents sur les lieux, le Vice-président de la Chambre basse représentant l'ex-Province de Toamasina a annoncé que le TIM se sent mis à l'écart voire écarté par rapport à l'orientation politique adoptée actuellement par le régime, reflétée par la situation qui prévaut actuellement à l'Assemblée nationale.

Ayant été annoncé parmi les candidats inscrits dans la liste des candidats à la Présidence de la Chambre basse, ce dernier a retiré sa candidature au dernier moment, tout comme trois autres candidats. Suite à ce qui s'est passé à Tsimbazaza, le Bureau politique du « Tiako i Madagasikara » a convoqué une réunion d'urgence avec tous les députés élus sous la bannière du parti hier en début de soirée. A cet instant où nous mettons cet article sous presse, aucune information n'a filtré par rapport à cette rencontre. « Le Président national du TIM annoncera lui-même la position du parti vis-à-vis de la Refondation demain », a laissé entendre le député d'Ambatondrazaka.

Divorce consommé

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Le TIM a donc claqué la porte hier à Tsimbazaza. L'image confirme l'existence d'une crise interne au sein du régime de la Refondation. Un an seulement après la montée au pouvoir du Colonel Michaël Randrianirina et un an avant l'élection présidentielle (ndlr : si le calendrier établi initialement pour la durée de la Transition est respectée), un bras de fer éclate entre les députés pro-pouvoir regroupés au sein du « Vondron'ny Fihavaozan'i Madagasikara » (VFM) et ceux du « Tiako i Madagasikara ». Hier, Fidèle Razara Pierre a tenu un discours plein de frustrations et qui se présente comme un divorce consommé.

Pour cause, le TIM constate que le régime en place est en train de reprendre la ligne politique de l'ancien régime. Il fait certainement allusion au VFM composé essentiellement de députés MAPAR/IRMAR, et qui ont retourné leur veste après le départ en exil de l'ancien Président Andry Rajoelina et qui forment désormais l'ossature de la plateforme de soutien au Colonel Michaël Randrianirina. D'après le Vice-président de l'Assemblée nationale issu de l'ex-Province de Toamasina, « ces gens sont en train de glisser une peau de banane sur les pas du Président de la Refondation de la République de Madagascar ». A noter aussi que les députés pro-Siteny ont aussi boycotté les élections d'hier. En tournant le dos au « Tiako i Madagasikara » et au « Pro-Siteny » qui sont deux grandes formations politiques ayant participé à l'avènement du régime, la Refondation risque de traverser une zone de forte turbulence politique pendant la période précédant la Présidentielle prévue se dérouler en 2027.