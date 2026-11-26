Des séquences manquantes et le retour de la question de la mortadelle.

Le procès de l'affaire d'Ambohimalaza s'est poursuivi hier avec le visionnage des enregistrements contenus dans le « disque dur » récupéré dans le cadre de l'enquête. Les images, qui retracent notamment des moments de la célébration de l'anniversaire de Fenohasina, ont été examinées en présence des avocats des différentes parties. Le contenu du disque dur a notamment fait ressurgir la question de la mortadelle, déjà évoquée lors des précédentes audiences. Dans les échanges enregistrés, Fenohasina revient sur les préparatifs de la fête et sur les produits qu'elle devait apporter.

Un jour avant la célébration, elle aurait ainsi échangé avec Nomena, la propriétaire de l'espace où devait se tenir la fête, aujourd'hui décédée. Fenohasina lui aurait demandé si elle pouvait apporter des boissons à l'avance. La propriétaire aurait répondu que cela ne posait pas de problème, à condition que les bouteilles soient cachetées, précisant que le congélateur ne fonctionnait pas. Fenohasina aurait alors expliqué qu'elle préférait transporter les produits à l'avance, ceux-ci étant lourds et difficiles à déplacer le jour de la fête. Elle aurait également précisé avoir acheté du fromage et de la mortadelle à Ankadindramamy, produits qu'elle aurait apportés le vendredi avec les boissons.

Des séquences manquantes

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Mais le visionnage des images a également fait apparaître des interruptions dans les enregistrements. Certaines séquences semblent manquer dans les vidéos examinées hier. Pour les personnes familières des systèmes de vidéosurveillance, la différence entre une interruption liée à une coupure de courant et une séquence supprimée peut être observée à travers la continuité de la bande d'enregistrement. Plusieurs coupures apparaissent ainsi sur les images visionnées. Une longue interruption pourrait notamment s'expliquer par une coupure d'électricité. Trois autres coupures, plus courtes, ont toutefois été relevées et pourraient correspondre à des séquences effacées. La question de leur origine reste donc posée. Ces passages ont-ils été supprimés ou leur absence s'explique-t-elle par un problème technique ? Et surtout, que contenaient les séquences manquantes ? Le visionnage du disque dur doit se poursuivre aujourd'hui. Les parties devraient ainsi poursuivre l'examen des images afin de déterminer si ces interruptions peuvent apporter de nouveaux éléments aux débats.