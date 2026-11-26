Le Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2026 a été marqué par une importante vague de nominations à la tête de plusieurs directions générales, agences nationales, établissements publics et sociétés nationales. Parmi les changements notables figurent la nomination d'Ousmane Ndour à la présidence du Conseil d'administration de la SSPP Le Soleil, le départ de Dame Mbodj de la SOGIP SA, celui de Coumba Diallo alias Queen Biz de son poste de PCA de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, ainsi que de nouveaux responsables dans les secteurs de la santé, de la formation professionnelle, des transports, de l'environnement et de l'agriculture.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a procédé à une série de nominations dans plusieurs départements ministériels, à l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre 2026. Ces décisions concernent aussi bien des postes de direction générale que des présidences de conseils d'administration et de surveillance, ainsi que des fonctions de secrétariat général.

Un nouveau PCA au Soleil

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L'une des nominations les plus remarquées concerne la Société sénégalaise de presse et de publication (SSPP) Le Soleil. Ousmane Ndour, professeur de collège d'enseignement moyen général à la retraite, est nommé président du Conseil d'administration de la société éditrice du quotidien national, en remplacement de Mame Birame Wathie.

Au titre de la Présidence de la République, Lamine Diagne, titulaire d'un master en relations internationales et négociations stratégiques, prend les fonctions de directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA). Il succède à Dame Mbodj. Kaoussou Koma est, pour sa part, nommé président du Conseil d'administration de cette société, en remplacement de Boubacar Solly.

Dans le secteur de l'énergie, Mouhamadou Diaité, inspecteur des Impôts et Domaines à la retraite, devient président du Conseil d'administration de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), en remplacement de Cheikh Bitéye. À l'ADEPME, Seydou Mboup prend la présidence du Conseil de surveillance, succédant à Ibrahima Sène.

Plusieurs changements dans les ministères

Au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Pap Sidy Diouf est nommé directeur de l'Administration générale et de l'Équipement. Dieynaba Seck prend la direction de l'Équité sociale, en remplacement de Fatoumata Bintou Diédhiou. Pape Djibril Togola, titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, devient directeur général du Fonds de solidarité national, en remplacement de Baidy Niang.

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique enregistre également trois changements. Abdou Ndao est nommé directeur du Centre d'éducation et de formation environnementales, Ousseynou Kassé prend la direction exécutive de l'Autorité nationale de biosécurité et le colonel Amadou Ndiaye devient directeur de la Lutte contre les encombrements à la Direction générale du Cadre de vie.

Dans le secteur des transports, Ndiack Sarr est nommé président du Conseil d'administration du Fonds pour le développement des transports terrestres (FDTT), en remplacement de Yankhoba Ben Alfousseyni Sonko. Mor Diop prend, quant à lui, les fonctions de directeur général d'AIBD Assistance Services (2AS), succédant à Bocar Diop.

Au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Yoro Ba devient président du Conseil d'administration de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, en remplacement de Coumba Diallo. Bassirou Fall est nommé président du Conseil de surveillance de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, en remplacement de Sissao Diané.

Formation professionnelle et emploi : plusieurs postes renouvelés

Le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle et technique connaît également plusieurs nominations. Moustapha Diémé est nommé directeur général de l'Agence nationale de la Maison de l'Outil (ANAMO), en remplacement de Demba Dioum.

Moussa Ndiaye prend la présidence du Conseil d'administration de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), en remplacement de Cheikh Mouhamadou Mbaye. Yoro Sow est nommé président du Conseil d'administration du Centre national de qualification professionnelle (CNQP), tandis que Serigne Cissé en devient le directeur général, succédant respectivement à Makhtar Dia et Bassirou Diouf.

Libasse Diagne est, pour sa part, nommé directeur du Centre national d'information et de documentation (CNID), en remplacement d'Aminata Diop, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Enfin, Khalil Blondin Diop prend la présidence du Conseil de surveillance de l'Agence nationale pour la promotion et l'emploi des jeunes (ANPEJ), en remplacement de Médou Mané Diop.

Santé : de nouveaux responsables dans plusieurs structures hospitalières

Le secteur de la santé figure parmi les départements les plus concernés par ces changements. Au Centre hospitalier national de Pikine, Boubacar Samba Dankoko, enseignant-chercheur à la retraite et spécialiste en santé publique, est nommé président du Conseil d'administration, en remplacement d'Alé Badara Ba.

Baba Camara, médecin spécialiste en santé publique et précédemment médecin-chef du district sanitaire de Saraya, prend la direction de l'Hôpital Institut d'hygiène sociale, ex-Polyclinique. Il succède à Alassane Tall.

Au Centre hospitalier national Abass Ndao, Mbacké Dia est nommé directeur, en remplacement de Demba Diédhiou. Le professeur titulaire en chirurgie générale Ibrahima Ka prend les commandes du Centre national d'oncologie de Diamniadio, succédant à Mamadou Diop.

À Touba, Assane Yade, précédemment médecin au district sanitaire de Joal, est nommé directeur de l'Hôpital Ndamatou, en remplacement d'Ibrahima Tito Tamba.

Deux autres nominations concernent les structures de gestion du secteur pharmaceutique. Hamdy Mbengue, administrateur civil et ancien préfet du département de Pikine, devient secrétaire général de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), en remplacement d'Alassane Mbengue. Fodé Kaba Ndao, ancien sous-préfet de l'arrondissement de Saldé, est nommé secrétaire général de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, en remplacement de Mame Khady Sidy Aly Badji.

Pêches, agriculture et infrastructures : des changements à la tête des structures

Au ministère des Pêches et de l'Économie maritime, Amadou Ibrahima Mbaye est nommé directeur du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture (CNFTPA), en remplacement d'Ahmadou Tidiane Camara. Ibrahima Diouf devient secrétaire général du ministère, succédant à Mamadou Abibou Diagne. Samba Sall prend, quant à lui, la présidence du Conseil d'administration de la Société des infrastructures de réparation navale (SIRN), en remplacement de Mamadou Aliou Diallo.

Dans le secteur agricole, Papa Banda Dièye est nommé président du Conseil d'administration de la Société de développement des fibres textiles (SODEFITEX), en remplacement de Mbagnick Ndiaye. Ahmed Bachir Diop prend la tête du Conseil d'administration de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), succédant à Sidy Mohamed Seck.

Du côté des infrastructures et du numérique, Boubacar Fall Sy est nommé directeur général de Sénégal Connect Park (SCP), en remplacement de Mouhamadou Thiombane. Massamba Diop, précédemment directeur régional Est à l'AGEROUTE, prend les fonctions de directeur général des Infrastructures routières et du Désenclavement, en remplacement d'Aliou Sène.

Enfin, au ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Ibrahima Diagne est nommé secrétaire général du Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation, un poste jusque-là vacant. Abdoulaye Pouye devient directeur général de l'Agence de développement local (ADL), en remplacement de Diamé Signaté, appelé à d'autres fonctions.