Ce mercredi, à la Cité de l'Union africaine, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience au ministre burundais des Ressources minières, énergétiques, de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, le Dr Hassan Kibeya, émissaire de son homologue du Burundi, Évariste Ndayishimiye.

Au sortir de l'audience, l'hôte du Chef de l'État a précisé leurs discussions ont principalement porté sur « le renforcement des excellentes relations de coopération qui existent déjà entre leurs pays, notamment dans les secteurs des mines, de l'énergie et du commerce ».

Selon le Dr Kibeya, « l'objectif est de bâtir un partenariat mutuellement avantageux et de promouvoir des projets créateurs de richesses pour les populations de la République démocratique du Congo (RDC) et du Burundi ».

Le ministre burundais a fait le déplacement de Kinshasa dans le cadre de sa participation à la 12e édition du Forum Makutano, consacrée à la souveraineté minière de la RDC.