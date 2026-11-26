Longtemps considéré comme le mauvais élève de la région, Madagascar affiche de nouvelles ambitions dans la lutte contre la criminalité financière, avec des progrès reconnus à l'international et la présidence du Conseil des ministres de l'ESAAMLG désormais assurée par le Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison.

Le temps où Madagascar figurait parmi les derniers de la classe en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est révolu. L'ouverture officielle de la sixième réunion du Comité de la SADC chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, hier à Nosy Be, a été l'occasion de mesurer le chemin parcouru. « Madagascar ne sera plus le dernier de la classe dans cette lutte », a déclaré le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison. Un changement de positionnement illustré notamment par la présidence du Conseil des ministres du Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG), assurée par le ministre de l'Économie et des Finances, le Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, de septembre 2026 à août 2027. À cette nouvelle responsabilité internationale s'ajoute un engagement budgétaire conséquent. Quelque 13 millions USD, représentant 0,3% des dépenses publiques prévues en 2027, seront consacrés à la lutte contre la criminalité organisée, dont la corruption, le blanchiment d'argent et le trafic de drogue.

Reconnaissance internationale

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Les avancées de Madagascar ont également été relevées par les responsables des organisations régionales. « Nous sommes heureux de reconnaître les progrès significatifs accomplis par Madagascar dans le renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis l'évaluation mutuelle de 2018 », a souligné le Dr Mário Lironel, responsable principal des finances et de l'investissement de la SADC. Pour sa part, Fikile P. Zitha, secrétaire exécutive de l'ESAAMLG, a indiqué que Madagascar ouvre la voie en étant le premier État membre de la SADC à engager le troisième cycle d'évaluations mutuelles. L'admission du SAMIFIN au Groupe Egmont, en juillet dernier, également saluée par Clement Kapalu, président du Comité de la SADC, offre désormais au pays de nouvelles possibilités d'échanges sécurisés de renseignements financiers à l'échelle mondiale.

Enjeu économique

Pour le ministre de l'Économie et des Finances, la lutte contre la criminalité financière relève avant tout d'un impératif de développement. Les flux financiers illicites entrants et sortants de Madagascar ont été estimés à 330 millions USD en 2024, soit l'équivalent de 18,5% des recettes fiscales. « Derrière ces montants, ce sont des routes qui ne sont pas construites, des infrastructures qui tardent à voir le jour et des services essentiels qui ne parviennent pas à nos populations », a-t-il souligné.

Résultats mesurables

Dans le cadre de sa présidence de l'ESAAMLG, Madagascar entend notamment renforcer la lutte contre les flux financiers illicites liés aux ressources naturelles, la supervision des actifs virtuels et les dispositifs statistiques. Au-delà des avancées législatives et institutionnelles, le défi reste celui de leur efficacité opérationnelle. « Il ne suffit pas de disposer de textes conformes aux recommandations internationales », a insisté le ministre. La Grande île se prépare, par ailleurs, à accueillir les réunions de l'ESAAMLG en 2027, avec l'ambition de devenir un acteur de référence dans la région.