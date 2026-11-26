Un événement d'envergure nationale se tiendra les 26 et 27 novembre 2026 à Antananarivo. L'objectif est de faire du secteur le véritable moteur de l'industrialisation de la Grande île. C'est une reprise très attendue par les acteurs du secteur éducatif et économique. Après sept années d'interruption, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) relance officiellement la rentrée solennelle nationale. Les festivités et les travaux se dérouleront demain et vendredi, les 26 et 27 novembre 2026, dans la région Analamanga. Placée sous le thème évocateur « Faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle le moteur de l'industrialisation et le socle du développement économique à Madagascar », cette édition 2026-2027 s'annonce stratégique.

Rencontres

Ce retour fait suite aux recommandations issues du Colloque national des acteurs de l'ETFP, organisé à Mahajanga les 11 et 12 août derniers. Au-delà du caractère protocolaire, le ministère entend instaurer un cadre de concertation pour renforcer l'employabilité des jeunes et garantir l'adéquation entre les formations dispensées et les besoins réels du marché de l'emploi. Durant ces deux journées, les responsables d'établissements publics et privés, les formateurs, les apprenants, les partenaires techniques et financiers ainsi que les représentants du secteur privé seront mobilisés. Au programme figurent la présentation des orientations stratégiques pour l'année scolaire 2026-2027, des expositions d'innovations, des séances de réseautage et des animations culturelles. Moment fort attendu : la remise officielle de contrats de travail et de prix aux lauréats du Baccalauréat Technique 2026, accompagnée d'un grand carnaval et d'un défilé en tenues traditionnelles malgaches.