Les charrettes à bras font à nouveau l'objet d'un « rappel à l'ordre » de la part de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) à propos des horaires et des zones de circulation de ce type de véhicules.

Ainsi, selon l'arrêté de 2019 (154/2019 - MID/PREF.POL) portant réglementation de la circulation des charrettes et des véhicules à traction humaine sur les voies ouvertes à la circulation publique, il est interdit aux charrettes de circuler, à toute heure, dans les axes et quartiers d'Antaninarenina, Analakely, Ambohidahy, Faravohitra, Antanimena, Ankadifotsy et Ambohijatovo. Cette réglementation, déjà en vigueur depuis plusieurs années, ne semble pas avoir été scrupuleusement respectée, à en juger par la présence des charrettes à bras dans le centre-ville, notamment du côté d'Antanimena et d'Ankadifotsy.

La CUA rappelle également les réglementations en vigueur concernant les horaires de circulation des charrettes dans les quartiers situés en dehors des zones interdites à toute heure. Les interdictions de circulation comprennent trois tranches horaires dans la journée : de 7 heures à 10 heures du matin, de midi à 14 heures et de 16 heures à 18 heures. En dehors de ces heures, les véhicules à traction humaine peuvent circuler dans les zones non interdites.

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Par ailleurs, le même arrêté préfectoral précise les charges autorisées pour les charrettes à bras, limitées à 1 500 kg au maximum, et celles des autres véhicules à traction humaine, limitées à 500 kg au maximum. De même, les tireurs de charrettes sont tenus de détenir un badge portant la signature du président de l'association des propriétaires de charrettes et de pousse-pousse à Antananarivo (Fikambanan'ny Tompon'ny Posy sy Sarety eto Antananarivo, FTPSA).