La Région Analamanga multiplie les interventions dans les communes rurales. La cheffe de Région par intérim, Clémence Raharinirina, a effectué une série de déplacements dans les districts d'Andramasina et de Manjakandriana. Appui aux pisciculteurs, réhabilitation routière et infrastructures scolaires ont marqué cette tournée.

Dans la commune rurale d'Anosibe Trimoloharano, district d'Andramasina, la délégation régionale a remis 20 000 alevins à l'association Lovasoa. Cette structure regroupe des paysans pisciculteurs engagés dans la protection de l'environnement et dans la culture de plantes à huiles essentielles. Elle a également reçu 150 kg de provende, trois balances, cinq glacières et six brouettes. Clémence Raharinirina s'est aussi engagée à doter l'association d'une pirogue motorisée pour faciliter la traversée des eaux de Tsiazompaniry. Une annonce accueillie avec satisfaction par son vice-président, Nainasoa Razafinarivo.

Réhabilitation routière

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Dans le district de Manjakandriana, la cheffe de Région a dirigé un atelier technique avant d'effectuer une descente sur le terrain avec les maires concernés. Les échanges ont porté sur la réhabilitation de la route d'intérêt provincial RIP 19, reliant Sadabe à Antanetibe Anativolo en passant par Analaroa, Belanitra et Ambatomanoina. Le maire d'Antanetibe Anativolo, Jeannot Andriamizanasoa, a fait remarquer que les travaux d'urgence entrepris par la Région permettent de maintenir la circulation et d'assurer l'évacuation des récoltes de riz et d'oignons. Ces interventions sont menées en attendant le démarrage effectif du projet FSRP.

155 sacs de ciment

La tournée s'est poursuivie à Ankazondandy, dans le district de Manjakandriana, où Clémence Raharinirina a récemment inauguré deux salles de classe préscolaires à l'EPP Ambohitsaratany. Pour ces travaux, la Région a fourni 20 sacs de ciment, 120 kg de peinture et 40 tables-bancs. D'autres établissements scolaires à Soavinandriana, Ambohitrolomahitsy et Antsahalalina bénéficieront également de matériaux de construction. Au total, 155 sacs de ciment, 195 barres de fer et 200 kg de peinture ont été distribués. Ces matériaux serviront aussi à la réfection d'un pont à Ampaneva et d'un guichet foncier à Sadabe. La délégation s'est ensuite rendue à Fierenana pour constater l'avancement des travaux de curage du canal d'irrigation. Des vivres ont été remis aux habitants mobilisés sur le chantier. Le maire d'Ankazondandy, Aldini Ralamboseheno, a salué ces interventions. Clémence Raharinirina a, pour sa part, réaffirmé que l'action publique doit rester au service de l'intérêt supérieur du peuple malgache.