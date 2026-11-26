Ils n'ont commis aucune infraction

Pourtant, certains enfants passent les premières années de leur vie derrière les barreaux, du fait de l'incarcération de leur mère. Une situation qui soulève des enjeux de développement physique, affectif et psychologique, mais également d'accès aux soins, à une alimentation adaptée et à l'éveil. Les dernières données publiées en juin par l'UNICEF, issues de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice, font néanmoins état d'une évolution encourageante. En l'espace de trois ans, le nombre d'enfants de moins de trois ans vivant en milieu carcéral avec leur mère a diminué de plus de moitié.

L'intérêt supérieur de l'enfant

Cette évolution intervient dans un contexte de promotion des alternatives à l'incarcération. Pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants, ces mesures revêtent une importance particulière. Elles peuvent permettre de préserver les liens maternels tout en évitant aux enfants de grandir dans un environnement carcéral. L'adoption du plan d'action 2026-2027 pour l'amélioration de la justice pour enfants traduit également une volonté de renforcer l'application des dispositifs de protection existants.